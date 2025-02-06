https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997732379.html

Брата бывшего президента Молдавии освободили под подписку о невыезде

Брата бывшего президента Молдавии освободили под подписку о невыезде - РИА Новости, 06.02.2025

Брата бывшего президента Молдавии освободили под подписку о невыезде

Брат бывшего президента Молдавии Игоря Додона Александр освобожден из изолятора под подписку о невыезде сроком на 60 дней, сообщили в четверг в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:10:00+03:00

2025-02-06T14:10:00+03:00

2025-02-06T14:23:00+03:00

молдавия

в мире

кишинев

игорь додон

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Брат бывшего президента Молдавии Игоря Додона Александр освобожден из изолятора под подписку о невыезде сроком на 60 дней, сообщили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре страны.Кишиневский телеканал PRO TV в среду сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали брата экс-президента Молдавии Додона Александра. Антикоррупционная прокуратура Молдавии подтвердила в четверг его задержание, сообщив, что его поместили в изолятор Национального антикоррупционного центра. Правоохранительные органы обвиняют Александра Додона в соучастии в незаконном обогащении в рамках дела против экс-президента, возбужденного в 2022 году."После проведения запланированных мероприятий по уголовному преследованию с участием обвиняемого он был освобожден с избранием ему меры пресечения в виде ограничения свободы — подписки о невыезде сроком на 60 суток", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.Бывший президент Молдавии Игорь Додон в среду заявил, что задержание его брата в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии "Действие и солидарность". Политик отметил, что его брат заранее уведомил прокуратуру о своем возвращении и был готов к допросу. Экс-президент призвал власти "не трогать семью" и вести политическую борьбу лично с ним.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250204/dodon-1997328100.html

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

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молдавия, в мире, кишинев, игорь додон