Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений
Посол России во Франции: поставка Mirage Киеву это утилизация старых вооружений
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters
4 февраля, 00:17
"Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые - многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах", - сказал дипломат.
Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.