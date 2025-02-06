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Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений - РИА Новости, 06.02.2025
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14:21 06.02.2025 (обновлено: 14:23 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mirage-1997735088.html
Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений
Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений - РИА Новости, 06.02.2025
Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений
Поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, заявил РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:21:00+03:00
2025-02-06T14:23:00+03:00
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франция
в мире
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков."Первый интерес, который уже сейчас потихоньку подходит к концу, - это так называемая утилизация оружия б/у", - ответил Мешков на вопрос, какие интересы Запад может преследовать, подпитывая конфликт на Украине."Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые - многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах", - сказал дипломат.Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250204/ssha-1997201408.html
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киев, россия, франция, в мире, украина, алексей мешков, себастьян лекорню, эммануэль макрон, нато
Киев, Россия, Франция, В мире, Украина, Алексей Мешков, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, НАТО
Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений

Посол России во Франции: поставка Mirage Киеву это утилизация старых вооружений

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Первый интерес, который уже сейчас потихоньку подходит к концу, - это так называемая утилизация оружия б/у", - ответил Мешков на вопрос, какие интересы Запад может преследовать, подпитывая конфликт на Украине.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
США возобновили поставки оружия Украине, передает Reuters
4 февраля, 00:17
"Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые - многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах", - сказал дипломат.
Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов
3 февраля, 22:04
 
КиевРоссияФранцияВ миреУкраинаАлексей МешковСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронНАТО
 
 
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