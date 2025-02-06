https://ria.ru/20250206/mirage-1997735088.html

Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений

Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений - РИА Новости, 06.02.2025

Посол назвал поставку Mirage Киеву утилизацией устаревших вооружений

Поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, заявил РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:21:00+03:00

2025-02-06T14:21:00+03:00

2025-02-06T14:23:00+03:00

киев

россия

франция

в мире

украина

алексей мешков

себастьян лекорню

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_0:120:3174:1905_1920x0_80_0_0_984b2c8850bc02b5fb74d4fed6eb938c.jpg

ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков."Первый интерес, который уже сейчас потихоньку подходит к концу, - это так называемая утилизация оружия б/у", - ответил Мешков на вопрос, какие интересы Запад может преследовать, подпитывая конфликт на Украине."Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые - многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах", - сказал дипломат.Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250204/ssha-1997201408.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html

киев

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, франция, в мире, украина, алексей мешков, себастьян лекорню, эммануэль макрон, нато