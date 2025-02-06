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В Минздраве рассказали о мерах по оценке репродуктивного здоровья
В Минздраве рассказали о мерах по оценке репродуктивного здоровья - РИА Новости, 06.02.2025
В Минздраве рассказали о мерах по оценке репродуктивного здоровья
Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья планируется охватить не менее 32% россиян в возрасте от 18 до 49 лет, заявила заместитель... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:59:00+03:00
2025-02-06T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья планируется охватить не менее 32% россиян в возрасте от 18 до 49 лет, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "В нашем нацпроекте есть такой показатель не менее 32% от населения соответствующих возрастных групп охватить вот такими профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья",- сказала Котова на Международном форуме материнства и детства. Она отметила, что более 6 миллионов россиян уже прошло такую репродуктивную диспансеризацию, но охват пока недостаточный. По словам Котовой, население ещё недостаточно информировано о возможности пройти такое обследование, зачастую люди платят деньги, чтобы пройти обследование на инфекции, например. Хотя в программе госгарантий сформирован соответствующий тариф на эти цели, и он достаточный, подчеркнула замминистра. Диспансеризация взрослого населения с целью оценки репродуктивного здоровья включена в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2024 года. Для женщин и мужчин репродуктивного возраста она проводится поэтапно в зависимости от возрастных групп (от 18 до 29 лет и с 30 до 49 лет) одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации.
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В Минздраве рассказали о мерах по оценке репродуктивного здоровья
Минздрав проверит репродуктивное здоровье у трети россиян 18-49 лет
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья планируется охватить не менее 32% россиян в возрасте от 18 до 49 лет, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
"В нашем нацпроекте есть такой показатель не менее 32% от населения соответствующих возрастных групп охватить вот такими профилактическими осмотрами с целью оценки репродуктивного здоровья",- сказала Котова на Международном форуме материнства и детства.
Она отметила, что более 6 миллионов россиян уже прошло такую репродуктивную диспансеризацию, но охват пока недостаточный. По словам Котовой, население ещё недостаточно информировано о возможности пройти такое обследование, зачастую люди платят деньги, чтобы пройти обследование на инфекции, например. Хотя в программе госгарантий сформирован соответствующий тариф на эти цели, и он достаточный, подчеркнула замминистра.
Диспансеризация взрослого населения с целью оценки репродуктивного здоровья включена в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2024 года. Для женщин и мужчин репродуктивного возраста она проводится поэтапно в зависимости от возрастных групп (от 18 до 29 лет и с 30 до 49 лет) одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации.