https://ria.ru/20250206/mintrans-1997674021.html
Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу
Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу - РИА Новости, 06.02.2025
Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу
Минтранс России поздравил бывшего замглавы министра Дмитрия Баканова с назначением на пост генерального директора госкорпорации "Роскосмос" и поблагодарил за... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:54:00+03:00
2025-02-06T10:54:00+03:00
2025-02-06T10:54:00+03:00
россия
роскосмос
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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политика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минтранс России поздравил бывшего замглавы министра Дмитрия Баканова с назначением на пост генерального директора госкорпорации "Роскосмос" и поблагодарил за эффективную службу и вклад в цифровизацию на транспорте. Кремль 6 февраля сообщил о назначении Баканова главой "Роскосмоса". "Коллектив Минтранса России поздравляет Дмитрия Баканова с назначением на высокую государственную должность. Благодарим за эффективную многолетнюю службу в министерстве и значительный вклад в области цифровизации на транспорте, направленный на повышение эффективности деятельности транспортного комплекса страны", - говорится в сообщении. В ведомстве пожелали Баканову дальнейших успехов на новом посту, достижения высоких результатов на благо российской космической отрасли. Баканов был назначен замминистра транспорта РФ в апреле 2022 года. Ранее он возглавлял "Почтовую логистическую компанию" из группы компаний "Почта России". В 2012-2019 годах возглавлял компанию "Гонец" - единого оператора "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса.
https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html
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россия, роскосмос, министерство транспорта рф (минтранс россии), дмитрий баканов, политика
Россия, Роскосмос, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Дмитрий Баканов, Политика
Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу
Минтранс поблагодарил Баканова за вклад в цифровизацию на транспорте