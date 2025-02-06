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"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ
"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ
Российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:36:00+03:00
2025-02-06T21:36:00+03:00
2025-02-06T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат", а также операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены", - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве добавляют, что подразделения группировки войск "Север" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ
ВС России разгромили силы ВСУ, которые пытались контратаковать в Курской области