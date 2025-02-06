https://ria.ru/20250206/minoborony-1997843747.html

"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ

"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

"Север" зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ

Российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:36:00+03:00

2025-02-06T21:36:00+03:00

2025-02-06T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат", а также операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены", - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве добавляют, что подразделения группировки войск "Север" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины