https://ria.ru/20250206/minoborony-1997759000.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 205 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:30:00+03:00

2025-02-06T15:30:00+03:00

2025-02-06T15:40:00+03:00

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россия

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курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 205 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин противника, сообщило в четверг Минобороны РФ. "За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250206/minoborony-1997755070.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф