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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
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15:30 06.02.2025 (обновлено: 15:40 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/minoborony-1997759000.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 205 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:30:00+03:00
2025-02-06T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 205 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин противника, сообщило в четверг Минобороны РФ. "За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250206/minoborony-1997755070.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 205 человек в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 205 боевиков ВСУ, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин противника, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Вчера, 15:21
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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