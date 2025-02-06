https://ria.ru/20250206/minoborony-1997755070.html

ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Украинские формирования попытались несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, группировка "Север" своевременно... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:21:00+03:00

2025-02-06T15:21:00+03:00

2025-02-06T21:11:00+03:00

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курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские формирования попытались несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, группировка "Север" своевременно выявила противника и наносит ему поражение, сообщили в Минобороны России."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Отмечается, что ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы противника предприняли несколько волн атак на этом направлении."Группировкой войск "Север" противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", — добавили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф