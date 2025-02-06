https://ria.ru/20250206/minoborony-1997702766.html
ВС России поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА
ВС России поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
ВС России поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА
ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов, а также местам подготовки к запуску БПЛА, сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:27:00+03:00
2025-02-06T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов, а также местам подготовки к запуску БПЛА, сообщили в российском военном ведомстве."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", — говорится в сводке Минобороны РФ. В ведомстве также добавили, что ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 106 БПЛА самолетного типа. Также отмечается, что ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада", более 505 солдат и боевую машину пехоты Bradley в зоне ответственности "Центра", более 25 человек в зоне действий "Севера", до 180 военных и склад боеприпасов в зоне "Южной" группировки, до 135 человек и самоходную артиллерийскую установку в зоне действий "Востока", а также до 45 военных и безэкипажный катер в зоне ответственности "Днепра" за сутки.Накануне российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, а "Центр" — Барановку в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Франция, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА
Минобороны: ВС России поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов, а также местам подготовки к запуску БПЛА, сообщили в российском военном ведомстве
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", — говорится в сводке Минобороны РФ.
В ведомстве также добавили, что ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 106 БПЛА самолетного типа.
Также отмечается, что ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада", более 505 солдат и боевую машину пехоты Bradley в зоне ответственности "Центра", более 25 человек в зоне действий "Севера", до 180 военных и склад боеприпасов в зоне "Южной" группировки, до 135 человек и самоходную артиллерийскую установку в зоне действий "Востока", а также до 45 военных и безэкипажный катер в зоне ответственности "Днепра" за сутки.
Накануне российская группировка "Запад" освободила Новомлынск в Харьковской области, а "Центр" — Барановку в Донецкой Народной Республике.