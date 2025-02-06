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Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе - РИА Новости, 06.02.2025
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10:22 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/minfin-1997667218.html
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе - РИА Новости, 06.02.2025
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе
Минфин США согласился не предоставлять доступ к федеральной платежной системе ведомства сотрудникам департамента эффективности государственного управления... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:22:00+03:00
2025-02-06T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минфин США согласился не предоставлять доступ к федеральной платежной системе ведомства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под управлением предпринимателя Илона Маска, за исключением двух лиц, следует из судебного постановления. Ранее агентство Блумберг передавало, что профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях. "Ответчики не будут предоставлять доступ к любым сведениям о платежах или платежных системах, хранящимся фискальной службой или в фискальной службе, однако ответчики могут предоставить доступ любым из следующих лиц: Том Краузе..., Марко Элес", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом NBC. В документе отмечается, что Краузе и Элесу, которые являются особыми служащими минфина, доступен только "просмотр" информации о платежах. Согласно постановлению, данное решение будет действовать до судебного разбирательства. Ранее телеканал CBS сообщил, что минфин США предоставило DOGE под управлением Илона Маска доступ к федеральной платежной системе "только для просмотра" - без возможности вносить изменения. Газета New York Times 2 февраля писала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. По данным газеты, это может предоставить администрации президента США Дональда Трампа еще один механизм для попытки самостоятельно ограничить распределение средств, одобренных конгрессом на конкретные цели. Как сообщил изданию источник, одним из имеющих отношение к DOGE лиц, получивших доступ к платежной системе, является генеральный директор компании Cloud Software Group из Кремниевой долины Том Краузе.
https://ria.ru/20250202/mask-1996874245.html
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технологии, сша, илон маск, дональд трамп, nbc, в мире
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, NBC, В мире
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе

Минфин США отказался предоставлять доступ к платежной системе сотрудникам DOGE

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минфин США согласился не предоставлять доступ к федеральной платежной системе ведомства сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) под управлением предпринимателя Илона Маска, за исключением двух лиц, следует из судебного постановления.
Ранее агентство Блумберг передавало, что профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях.
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СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США
2 февраля, 11:23
"Ответчики не будут предоставлять доступ к любым сведениям о платежах или платежных системах, хранящимся фискальной службой или в фискальной службе, однако ответчики могут предоставить доступ любым из следующих лиц: Том Краузе..., Марко Элес", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом NBC.
В документе отмечается, что Краузе и Элесу, которые являются особыми служащими минфина, доступен только "просмотр" информации о платежах.
Согласно постановлению, данное решение будет действовать до судебного разбирательства.
Ранее телеканал CBS сообщил, что минфин США предоставило DOGE под управлением Илона Маска доступ к федеральной платежной системе "только для просмотра" - без возможности вносить изменения.
Газета New York Times 2 февраля писала, что Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. По данным газеты, это может предоставить администрации президента США Дональда Трампа еще один механизм для попытки самостоятельно ограничить распределение средств, одобренных конгрессом на конкретные цели. Как сообщил изданию источник, одним из имеющих отношение к DOGE лиц, получивших доступ к платежной системе, является генеральный директор компании Cloud Software Group из Кремниевой долины Том Краузе.
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4 февраля, 10:12
 
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