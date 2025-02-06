https://ria.ru/20250206/migranty-1997636507.html

США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ

США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.02.2025

США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в тюрьму на территории военно-морской базы Гуантанамо на Кубе больше нелегальных мигрантов,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:48:00+03:00

2025-02-06T03:48:00+03:00

2025-02-06T03:48:00+03:00

в мире

гуантанамо (город)

сша

куба

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727051094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_438f621b91bb2c257a385a8c02f72180.jpg

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в тюрьму на территории военно-морской базы Гуантанамо на Кубе больше нелегальных мигрантов, организовав для их размещения палаточный лагерь, окруженный дополнительным забором, информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники. "План заключается в том, чтобы расширить тюрьму таким образом, что иммигрантов можно будет держать не только внутри тюремного помещения, но и в палаточных лагерях, окруженных забором, которые не были полностью построены", - сообщает телеканал. При этом неизвестно, как долго администрация Трампа намерена содержать мигрантов в Гуантанамо на территории, предназначенной для размещения лиц, подозреваемых в терроризме, отмечается в сообщении. Кроме того, не называются юридические основания для отправки туда мигрантов из США. "Юристы в администрации Трампа по-прежнему оценивают потенциальные юридические проблемы, связанные с отправкой иммигрантов в Гуантанамо", - уточняет телеканал. Ряд собеседников телеканала заявили, что существующий центр содержания мигрантов в Гуантанамо, который при прошлой американской администрации размещал у себя нелегалов, вмещает только 200 человек при том, что Трамп ранее заявил о намерении отправить туда 30 тысяч. Также указывается, что американские власти не рассчитывают отправлять на базу мигрантов для постоянного содержания, а рассчитывают использовать Гуантанамо временно для последующей депортации на родину или в третью страну, которая согласится их принять. Ранее министерство обороны США заявило, что в центр содержания на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, служит центром содержания для подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября. В Гуантанамо также существует отдельный центр содержания для мигрантов всех возрастов, которых ловят при попытке попасть в США. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4000 долларов.

https://ria.ru/20250206/guantanamo-1997631888.html

https://ria.ru/20250206/migranty-1997633460.html

https://ria.ru/20250130/deportatsiya-1996228993.html

гуантанамо (город)

сша

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гуантанамо (город), сша, куба, дональд трамп, министерство обороны сша