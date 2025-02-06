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США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
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03:48 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/migranty-1997636507.html
США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ
США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.02.2025
США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в тюрьму на территории военно-морской базы Гуантанамо на Кубе больше нелегальных мигрантов,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:48:00+03:00
2025-02-06T03:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в тюрьму на территории военно-морской базы Гуантанамо на Кубе больше нелегальных мигрантов, организовав для их размещения палаточный лагерь, окруженный дополнительным забором, информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники. "План заключается в том, чтобы расширить тюрьму таким образом, что иммигрантов можно будет держать не только внутри тюремного помещения, но и в палаточных лагерях, окруженных забором, которые не были полностью построены", - сообщает телеканал. При этом неизвестно, как долго администрация Трампа намерена содержать мигрантов в Гуантанамо на территории, предназначенной для размещения лиц, подозреваемых в терроризме, отмечается в сообщении. Кроме того, не называются юридические основания для отправки туда мигрантов из США. "Юристы в администрации Трампа по-прежнему оценивают потенциальные юридические проблемы, связанные с отправкой иммигрантов в Гуантанамо", - уточняет телеканал. Ряд собеседников телеканала заявили, что существующий центр содержания мигрантов в Гуантанамо, который при прошлой американской администрации размещал у себя нелегалов, вмещает только 200 человек при том, что Трамп ранее заявил о намерении отправить туда 30 тысяч. Также указывается, что американские власти не рассчитывают отправлять на базу мигрантов для постоянного содержания, а рассчитывают использовать Гуантанамо временно для последующей депортации на родину или в третью страну, которая согласится их принять. Ранее министерство обороны США заявило, что в центр содержания на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, служит центром содержания для подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября. В Гуантанамо также существует отдельный центр содержания для мигрантов всех возрастов, которых ловят при попытке попасть в США. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4000 долларов.
https://ria.ru/20250206/guantanamo-1997631888.html
https://ria.ru/20250206/migranty-1997633460.html
https://ria.ru/20250130/deportatsiya-1996228993.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Куба, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США планируют размещать мигрантов в Гуантанамо в палатках, сообщают СМИ

NBC News: мигрантов в Гуантанамо разместят в палатках, окруженных забором

© AP Photo / Alex BrandonТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в тюрьму на территории военно-морской базы Гуантанамо на Кубе больше нелегальных мигрантов, организовав для их размещения палаточный лагерь, окруженный дополнительным забором, информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"План заключается в том, чтобы расширить тюрьму таким образом, что иммигрантов можно будет держать не только внутри тюремного помещения, но и в палаточных лагерях, окруженных забором, которые не были полностью построены", - сообщает телеканал.
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В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов
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При этом неизвестно, как долго администрация Трампа намерена содержать мигрантов в Гуантанамо на территории, предназначенной для размещения лиц, подозреваемых в терроризме, отмечается в сообщении. Кроме того, не называются юридические основания для отправки туда мигрантов из США.
"Юристы в администрации Трампа по-прежнему оценивают потенциальные юридические проблемы, связанные с отправкой иммигрантов в Гуантанамо", - уточняет телеканал.
Ряд собеседников телеканала заявили, что существующий центр содержания мигрантов в Гуантанамо, который при прошлой американской администрации размещал у себя нелегалов, вмещает только 200 человек при том, что Трамп ранее заявил о намерении отправить туда 30 тысяч.
Также указывается, что американские власти не рассчитывают отправлять на базу мигрантов для постоянного содержания, а рассчитывают использовать Гуантанамо временно для последующей депортации на родину или в третью страну, которая согласится их принять.
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Ранее министерство обороны США заявило, что в центр содержания на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов.
Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, служит центром содержания для подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября. В Гуантанамо также существует отдельный центр содержания для мигрантов всех возрастов, которых ловят при попытке попасть в США. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4000 долларов.
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