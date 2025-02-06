https://ria.ru/20250206/migranty-1997633460.html

США и Гватемала договорились увеличить число депортационных рейсов

США и Гватемала договорились увеличить число депортационных рейсов - РИА Новости, 06.02.2025

США и Гватемала договорились увеличить число депортационных рейсов

Правительства США и Гватемалы по итогам визита госсекретаря Марко Рубио в центральноамериканскую страну договорились на 40% увеличить число депортационных... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:59:00+03:00

2025-02-06T02:59:00+03:00

2025-02-06T02:59:00+03:00

в мире

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бернардо аревало

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МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Правительства США и Гватемалы по итогам визита госсекретаря Марко Рубио в центральноамериканскую страну договорились на 40% увеличить число депортационных рейсов для мигрантов из Гватемалы, а также для граждан других стран для последующей репатриации, сообщил гватемальский президент Бернардо Аревало. "Мы договорились увеличить на 40% количество рейсов для депортированных людей, как возвращающихся соотечественников, так и иностранцев", - заявил Аревало в ходе совместной пресс-конференции с Рубио, ее трансляцию вело в соцсетях правительство страны. По словам президента, вопрос о том, что Гватемала станет принимать у себя мигрантов с гражданством других стран в качестве "безопасной третьей страны" не стоит - новое иммиграционное соглашение гарантирует безопасные гуманитарные условия для процессов репатриации гватемальцев, а также для депортации граждан других национальностей, "чтобы они могли продолжить свой путь к конечному месту назначения, в страны своего происхождения". Аревало, помимо нового соглашения по миграции, анонсировал создание совместной оперативной группы по контролю и охране границы с Мексикой, в состав которой войдут силы национальной полиции и армии, для защиты и борьбы "со всеми формами транснациональной преступности". Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать и помогать в строительстве наземной, морской и воздушной инфраструктуры, включая два новых морских порта. Госсекретарь США находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Гватемалы он совершил визиты в Панаму, Сальвадор и Коста-Рику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с Рубио отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь", а лидер Сальвадора Найиб Букеле анонсировал масштабное соглашение по борьбе с миграционным кризисом и предложил использовать местную тюрьму для содержания заключенных из США. В повестке турне Рубио остается визит в Доминиканскую Республику.

https://ria.ru/20250125/gvatemala-1995428868.html

https://ria.ru/20250206/guantanamo-1997631888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гватемала (республика), сша, панама, марко рубио, бернардо аревало, найиб букеле