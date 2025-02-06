США и Гватемала договорились увеличить число депортационных рейсов
Гватемала и США договорились нарастить поток депортируемых мигрантов
© AP Photo / Marco UgarteМигранты из Венесуэлы в Тонала, Мексика
© AP Photo / Marco Ugarte
Мигранты из Венесуэлы в Тонала, Мексика . Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Правительства США и Гватемалы по итогам визита госсекретаря Марко Рубио в центральноамериканскую страну договорились на 40% увеличить число депортационных рейсов для мигрантов из Гватемалы, а также для граждан других стран для последующей репатриации, сообщил гватемальский президент Бернардо Аревало.
Первые самолеты с нелегалами прибыли из США в Гватемалу
25 января, 04:23
По словам президента, вопрос о том, что Гватемала станет принимать у себя мигрантов с гражданством других стран в качестве "безопасной третьей страны" не стоит - новое иммиграционное соглашение гарантирует безопасные гуманитарные условия для процессов репатриации гватемальцев, а также для депортации граждан других национальностей, "чтобы они могли продолжить свой путь к конечному месту назначения, в страны своего происхождения".
Аревало, помимо нового соглашения по миграции, анонсировал создание совместной оперативной группы по контролю и охране границы с Мексикой, в состав которой войдут силы национальной полиции и армии, для защиты и борьбы "со всеми формами транснациональной преступности".
Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать и помогать в строительстве наземной, морской и воздушной инфраструктуры, включая два новых морских порта.
Госсекретарь США находится сейчас в турне по странам Латинской Америки. До Гватемалы он совершил визиты в Панаму, Сальвадор и Коста-Рику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с Рубио отказался продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь", а лидер Сальвадора Найиб Букеле анонсировал масштабное соглашение по борьбе с миграционным кризисом и предложил использовать местную тюрьму для содержания заключенных из США. В повестке турне Рубио остается визит в Доминиканскую Республику.