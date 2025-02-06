https://ria.ru/20250206/mid-1997780397.html

В МИД дали совет желающим получить украинские ресурсы

В МИД дали совет желающим получить украинские ресурсы - РИА Новости, 06.02.2025

В МИД дали совет желающим получить украинские ресурсы

Страны, желающие получить украинские ресурсы, должны проверить, что еще на самом деле остается подконтрольно Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:46:00+03:00

2025-02-06T16:46:00+03:00

2025-02-06T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Страны, желающие получить украинские ресурсы, должны проверить, что еще на самом деле остается подконтрольно Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вообще-то надо было бы им всем задать вопрос, а что из этого всего принадлежит Украине, что там контролируется киевским режимом, а что уже не является их территорией. В принципе, для чего это надо сделать? Это надо сделать для того, чтобы те, кто, в том числе в Вашингтоне, подходят к этому вопросу с коммерческой точки зрения, просто считают деньги, понимали, что то, что предлагает (Владимир) Зеленский, у него нет", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, США давно "положили глаз" на природные ресурсы Украины. Она отметила, что при помощи коррумпированных властей в Киеве они уже "добрались" до сельскохозяйственных ресурсов, а на очереди стоят полезные ископаемые. "Теперь, когда почва освоена, те, кто являются спонсорами киевского режима, заглядывают, а что там еще осталось. И наступил черед недр", - добавила она. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указали на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html

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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, мария захарова