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МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата - РИА Новости, 06.02.2025
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16:37 06.02.2025 (обновлено: 17:20 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mid-1997776983.html
МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата
МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата - РИА Новости, 06.02.2025
МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата и вызвал посла в Лондоне Андрея Келина, чтобы сообщить об этом, заявили в дипведомстве. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:37:00+03:00
2025-02-06T17:20:00+03:00
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найджел кейси
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата и вызвал посла в Лондоне Андрея Келина, чтобы сообщить об этом, заявили в дипведомстве."Мы вызвали российского посла на встречу с высокопоставленным официальным лицом Великобритании, чтобы лишить аккредитации российского дипломата", — говорится в релизе.Против кого направлено решение Лондона, не уточняется. В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.Речь идет о выдворении из России второго секретаря политотдела Посольства Великобритании в России Уилкса Эдварда Прайора. По данным ФСБ, он вел в стране разведывательно-подрывную деятельность.Как отметили в спецслужбе, Уилкса направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
https://ria.ru/20241203/posol-1987107301.html
https://ria.ru/20241230/britaniya-1992066100.html
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в мире, россия, великобритания, москва, найджел кейси, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Найджел Кейси, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Андрей Келин
МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата

МИД Британии вызвал посла Келина, чтобы лишить аккредитации дипломата из РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата и вызвал посла в Лондоне Андрея Келина, чтобы сообщить об этом, заявили в дипведомстве.
"Мы вызвали российского посла на встречу с высокопоставленным официальным лицом Великобритании, чтобы лишить аккредитации российского дипломата", — говорится в релизе.
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Против кого направлено решение Лондона, не уточняется. В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.
Речь идет о выдворении из России второго секретаря политотдела Посольства Великобритании в России Уилкса Эдварда Прайора. По данным ФСБ, он вел в стране разведывательно-подрывную деятельность.
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Как отметили в спецслужбе, Уилкса направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.

В сентябре ФСБ сообщила, что директорат после начала спецоперации превратился в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического поражения России. МИД прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела дипмиссии, которых направили в Москву по линии указанного директората. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.

При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
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