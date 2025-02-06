МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата
МИД Британии вызвал посла Келина, чтобы лишить аккредитации дипломата из РФ
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата и вызвал посла в Лондоне Андрея Келина, чтобы сообщить об этом, заявили в дипведомстве.
"Мы вызвали российского посла на встречу с высокопоставленным официальным лицом Великобритании, чтобы лишить аккредитации российского дипломата", — говорится в релизе.
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Против кого направлено решение Лондона, не уточняется. В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.
Речь идет о выдворении из России второго секретаря политотдела Посольства Великобритании в России Уилкса Эдварда Прайора. По данным ФСБ, он вел в стране разведывательно-подрывную деятельность.
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Как отметили в спецслужбе, Уилкса направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.
В сентябре ФСБ сообщила, что директорат после начала спецоперации превратился в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического поражения России. МИД прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела дипмиссии, которых направили в Москву по линии указанного директората. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.