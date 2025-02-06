https://ria.ru/20250206/mid-1997776983.html

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата - РИА Новости, 06.02.2025

МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата

МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата и вызвал посла в Лондоне Андрея Келина, чтобы сообщить об этом, заявили в дипведомстве. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:37:00+03:00

2025-02-06T16:37:00+03:00

2025-02-06T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата и вызвал посла в Лондоне Андрея Келина, чтобы сообщить об этом, заявили в дипведомстве."Мы вызвали российского посла на встречу с высокопоставленным официальным лицом Великобритании, чтобы лишить аккредитации российского дипломата", — говорится в релизе.Против кого направлено решение Лондона, не уточняется. В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.Речь идет о выдворении из России второго секретаря политотдела Посольства Великобритании в России Уилкса Эдварда Прайора. По данным ФСБ, он вел в стране разведывательно-подрывную деятельность.Как отметили в спецслужбе, Уилкса направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.При получении разрешения на въезд в страну Уилкс указал ложные данные, нарушив российское законодательство. На Смоленской площади пообещали ужесточить требования для британских дипломатов по заполнению анкет.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.

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https://ria.ru/20241230/britaniya-1992066100.html

https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html

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