https://ria.ru/20250206/mid-1997661100.html
В МИД объяснили отказ в аккредитации корреспондента Le Monde
В МИД объяснили отказ в аккредитации корреспондента Le Monde - РИА Новости, 06.02.2025
В МИД объяснили отказ в аккредитации корреспондента Le Monde
Корреспонденту французской газеты Le Monde Бенжамену Кенелю не продлили аккредитацию в ответ на отказ Парижа выдать визу журналисту "Комсомольской правды",... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:54:00+03:00
2025-02-06T09:54:00+03:00
2025-02-06T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Корреспонденту французской газеты Le Monde Бенжамену Кенелю не продлили аккредитацию в ответ на отказ Парижа выдать визу журналисту "Комсомольской правды", сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Жребий пал на постоянного корреспондента Le Monde в России Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления, — никакого политического подтекста в этом выборе не было", — объяснила дипломат.Захарова отметила, что французская дипломатия с равнодушием отнеслась к предупреждениям о последствиях своих действий.Французский корреспондент получит аккредитацию, если Париж решит проблему с выдачей виз, добавила официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20250111/moscow-1993259324.html
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в мире, россия, париж, москва, мария захарова
В мире, Россия, Париж, Москва, Мария Захарова
В МИД объяснили отказ в аккредитации корреспондента Le Monde
В МИД объяснили отказ в аккредитации корреспонденту Le Monde