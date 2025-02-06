https://ria.ru/20250206/metally-1997592029.html

"Отдавайте залежи": Трамп потребовал самое ценное из недр Украины

"Отдавайте залежи": Трамп потребовал самое ценное из недр Украины - РИА Новости, 06.02.2025

"Отдавайте залежи": Трамп потребовал самое ценное из недр Украины

Президент США внес ясность в вопрос дальнейшей помощи Киеву — просто так давать деньги не намерен, а то, что уже потратили, следует возместить. Американцам... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:00:00+03:00

2025-02-06T08:00:00+03:00

2025-02-06T08:00:00+03:00

сша

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редкоземельные металлы

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Президент США внес ясность в вопрос дальнейшей помощи Киеву — просто так давать деньги не намерен, а то, что уже потратили, следует возместить. Американцам нужен доступ к редкоземельным ресурсам. И им посулили "особые условия". На какие залежи рассчитывают в Вашингтоне и как быть с тем, что большая их часть уже контролируется Россией, — в материале РИА Новости.Особые условияПо словам Трампа, страна, вложившая сотни миллиардов долларов в Украину, имеет право на некоторую компенсацию.Как пояснил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз, в Белом доме нашли решение: редкоземельные металлы.По информации Financial Times, в Киеве не против. Вашингтону предложили "особые условия" сотрудничества по ключевым природным ресурсам."Это означает исключительные преференции: минимальные налоговые ставки, искусственно заниженная цена на сырье, чтобы США могли не только уменьшить затраты на изготовление электронной техники, но и получать большие доходы при перепродаже редкоземов. Также ослабят экологические стандарты, что позволит не вкладываться в дорогостоящее оборудование по защите окружающей среды. То есть максимизация прибыли за счет Украины", — поясняет Юлия Давыдова, директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова.Планы Трампа прокомментировали и в Москве. Это коммерческое предложение, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Больной вопросДоступ к редкоземельным металлам для Белого дома очень важен. Еще летом 2023 года Китай — основной их поставщик на мировой рынок — сократил экспорт галлия и германия, необходимых для микросхем и коммуникационного оборудования. В результате цены на стратегические ресурсы выросли почти вдвое.По подсчетам U.S. Geological Survey, на КНР приходится 98% всего мирового производства галлия и 60% — германия. Кроме того, там не менее 85% мощностей по переработке редкоземельных руд.В декабре 2024-го Пекин еще сильнее закрутил гайки, полностью запретив экспорт в США галлия, германия, сурьмы и некоторых сверхтвердых материалов — ключевых для электронной и оружейной отраслей. Эксперты указывали на то, что в Америке есть такие месторождения, но добыча не ведется."Дальнейшее развитие высоких технологий в США без взаимодействия с КНР невозможно. Пекин лидирует по поставкам редкоземельных металлов на американский рынок. Из 47 товарных позиций — более 50%, по 25 категориям Китай — крупнейший или единственный поставщик", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.В Госдепе спохватились: нужно срочно диверсифицироваться и устранить зависимость от Пекина.Теперь ищут альтернативные источники сырья, в частности, в Канаде.Где что лежитРедкоземельные металлы добывают также в России, Японии, Бельгии, Южной Корее, США, Канаде, Казахстане.И на Украине. По данным Киева, там порядка пяти процентов мировых запасов особо важного сырья. Семнадцать позиций — редкоземельные металлы, включая скандий, стронций, цирконий, литий, бериллий.Но основные месторождения киевский режим уже потерял.Более 70% — в ДНР и ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой быстро приближается линия фронта.Россия лишила Запад доступа ко многим ресурсам, сорвав планы США и Британии по возмещению затрат. Речь о крупных залежах лития, угля и урана, которые давно находятся под контролем России, подчеркивает Responsible Statecraft, издание американского аналитического центра — Института ответственного государственного управления Куинси.Украинский Forbes в 2023 году оценил стоимость полезных ископаемых на Украине в 15 триллионов долларов. Более двух третей этой суммы обеспечены редкоземельными металлами в Донбассе и Днепропетровской области."Природные ресурсы на территориях, которые путем волеизъявления — на демократических основах — вернулись домой, в состав России, предметом торга быть не могут: на них распространяется государственный суверенитет России", — отмечает Белхароев.При этом не факт, что иностранцы займутся добычей ресурсов там, где что-то осталось, считают специалисты.Так, на карте редкоземельных металлов от организации Dixi Group указаны месторождения стронция в восточной части Украины, циркония — в центральной, скандия — в западной, бериллия — в северной, лития — в южной. Причем запасы последнего, по предварительным оценкам, — 500 тысяч тонн."Например, скандий выявлен в высоких концентрациях в отдельных месторождениях, однако его добыча не велась на Украине и до специальной военной операции из-за сложности и дороговизны. А сейчас ни украинские, ни американские, ни еще какие-либо компании не будут вкладываться в разработку", — уверен Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Даже если США и Украина заключат сделку "оружие в обмен на недра", на глобальном рынке редкоземельных металлов это никак не скажется. Все его участники отлично понимают: доминирование Китая в ближайшие несколько лет Штаты точно сломить не смогут, добавляет аналитик.В конечном итоге, констатируют наблюдатели, предлагаемая схема Вашингтона означает лишь одно: бесплатно Украина больше ничего не получит, а за помощь придется заплатить высокую цену. Более того, готовность киевских властей отдать ценные ресурсы показывает их крайне унизительное положение во взаимоотношениях с США.

https://ria.ru/20250205/ssha-1997510608.html

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

сша, украина, китай, дональд трамп, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, редкоземельные металлы