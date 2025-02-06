https://ria.ru/20250206/mer-1997790549.html
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи - РИА Новости, 06.02.2025
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
Вещи, принадлежавшие бывшему мэру Самары и его жене, нашли дома у их внучки, которую подозревают в убийстве, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:17:00+03:00
2025-02-06T17:17:00+03:00
2025-02-06T18:28:00+03:00
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САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Вещи, принадлежавшие бывшему мэру Самары и его жене, нашли дома у их внучки, которую подозревают в убийстве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой", — говорится в релизе. В СК полагают, что подозреваемая готовилась к преступлению, для чего купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи установили места приобретения и этих, и других предметов, которые могли использоваться для сокрытия следов преступления.Сотрудники СК продолжают осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучают записи видеокамер, они назначили несколько комплексных судебных экспертиз. Кроме того, проверяется версия о возможной причастности к преступлению других людей.Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря.В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что супругов застрелили, но тела не нашли. По подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых Екатерину.СК возбудил уголовное дело об убийстве. Региональная прокуратура контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), виктор тархов
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Виктор Тархов
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены нашли их вещи