Рейтинг@Mail.ru
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 06.02.2025 (обновлено: 18:28 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mer-1997790549.html
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи - РИА Новости, 06.02.2025
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
Вещи, принадлежавшие бывшему мэру Самары и его жене, нашли дома у их внучки, которую подозревают в убийстве, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:17:00+03:00
2025-02-06T18:28:00+03:00
происшествия
самара
россия
следственный комитет россии (ск рф)
виктор тархов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997606615_0:167:2047:1318_1920x0_80_0_0_3c8c6648fd65f300ba8fa8d00e750610.jpg
САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Вещи, принадлежавшие бывшему мэру Самары и его жене, нашли дома у их внучки, которую подозревают в убийстве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой", — говорится в релизе. В СК полагают, что подозреваемая готовилась к преступлению, для чего купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи установили места приобретения и этих, и других предметов, которые могли использоваться для сокрытия следов преступления.Сотрудники СК продолжают осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучают записи видеокамер, они назначили несколько комплексных судебных экспертиз. Кроме того, проверяется версия о возможной причастности к преступлению других людей.Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря.В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что супругов застрелили, но тела не нашли. По подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых Екатерину.СК возбудил уголовное дело об убийстве. Региональная прокуратура контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997606615_0:160:2047:1695_1920x0_80_0_0_a3709b9a99219f48a58b6c34579ea9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), виктор тархов
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Виктор Тархов
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи

В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены нашли их вещи

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Виктор Тархов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Вещи, принадлежавшие бывшему мэру Самары и его жене, нашли дома у их внучки, которую подозревают в убийстве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой", — говорится в релизе.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали
Вчера, 13:37
В СК полагают, что подозреваемая готовилась к преступлению, для чего купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи установили места приобретения и этих, и других предметов, которые могли использоваться для сокрытия следов преступления.
Сотрудники СК продолжают осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучают записи видеокамер, они назначили несколько комплексных судебных экспертиз. Кроме того, проверяется версия о возможной причастности к преступлению других людей.
Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что супругов застрелили, но тела не нашли. По подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых Екатерину.
СК возбудил уголовное дело об убийстве. Региональная прокуратура контролирует ход расследования.
Екатерина Бельская - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
Вчера, 06:00
 
ПроисшествияСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Виктор Тархов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала