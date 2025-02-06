https://ria.ru/20250206/mer-1997790446.html
СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары хотела скрыть преступление
СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары хотела скрыть преступление - РИА Новости, 06.02.2025
СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары хотела скрыть преступление
Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены готовилась к совершению преступления, для его сокрытия она купила канистры с химическим средством и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:17:00+03:00
2025-02-06T17:17:00+03:00
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены готовилась к совершению преступления, для его сокрытия она купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка.В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), виктор тархов
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Виктор Тархов
СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары хотела скрыть преступление
Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары приобрела химсредства для его сокрытия