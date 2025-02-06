https://ria.ru/20250206/mer-1997688338.html

Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря

Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря - РИА Новости, 06.02.2025

Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря

Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:42:00+03:00

2025-02-06T11:42:00+03:00

2025-02-06T11:44:00+03:00

происшествия

самара

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виктор тархов

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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена застрелены, их тела не найдены, по подозрению в совершении преступления была арестована их внучка. "Тридцать первого января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи проверяют различные версии и мотивы происшествия.

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происшествия, самара, россия, виктор тархов