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Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря - РИА Новости, 06.02.2025
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11:42 06.02.2025 (обновлено: 11:44 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mer-1997688338.html
Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря
Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря - РИА Новости, 06.02.2025
Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря
Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:42:00+03:00
2025-02-06T11:44:00+03:00
происшествия
самара
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виктор тархов
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена застрелены, их тела не найдены, по подозрению в совершении преступления была арестована их внучка. "Тридцать первого января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года", - говорится в сообщении регионального СУСК России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи проверяют различные версии и мотивы происшествия.
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
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происшествия, самара, россия, виктор тархов
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов
Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря

СК: пропавшие экс-мэр Самары Тархов и его жена не выходили на связь с декабря

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Виктор Тархов. Архивное фото
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Пропавшие экс-мэр Самары и его жена не выходили на связь с декабря, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена застрелены, их тела не найдены, по подозрению в совершении преступления была арестована их внучка.
"Тридцать первого января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следователи проверяют различные версии и мотивы происшествия.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
Вчера, 06:00
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор Тархов
 
 
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