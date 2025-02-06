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В Госдуме подписали Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом - РИА Новости, 06.02.2025
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15:11 06.02.2025 (обновлено: 15:26 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/memorandum-1997750146.html
В Госдуме подписали Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом
В Госдуме подписали Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом - РИА Новости, 06.02.2025
В Госдуме подписали Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом
В Госдуме подписан Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом, законодательным органом Лиги арабских государств (ЛАГ), председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:11:00+03:00
2025-02-06T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Госдуме подписан Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом, законодательным органом Лиги арабских государств (ЛАГ), председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал сотрудничество с арабскими странами одним из приоритетов внешней политики России. На сайте Думы сообщается, что в четверг в Государственной думе состоялась встреча Володина и председателя Арабского парламента Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи. Они подписали Меморандум о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. "Для нас это один из приоритетов внешней политики", - отметил Володин, говоря о сотрудничестве России с арабскими странами. По словам председателя ГД, эти отношения неизменно строятся на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов. Володин отметил, что европейские межпарламентские структуры, например ПАСЕ, дискредитировали себя. "Создается организация, но при этом навязываются чуждые ценности ее участникам, игнорируется мнение, что мы считаем недопустимым. Парламентская структура - это место для дискуссий на равных", - заявил Володин. По мнению председателя ГД, когда речь идет о взаимодействии с межпарламентскими структурами, необходимо, чтобы они давали возможность эффективно отстаивать интересы государств, высказывать не только свою позицию, но и влиять на принятие решений. На сегодняшний день этим не обладают межпарламентские структуры, которые существуют в странах Европы, добавил Володин. "Мы придаем большое значение подписанию Меморандума о взаимопонимании между Федеральным Собранием нашей страны и Арабским парламентом… Мы выстраиваем отношения не только с национальными парламентами арабских стран, но и с межпарламентскими структурами", - добавил он. Володин также пригласил Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи и его коллег принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет летом этого года в Москве. Он предложил посвятить отдельную секцию развитию отношений с арабскими государствами. Председатель Арабского парламента принял приглашение. "Хотел бы выразить нашу поддержку инициативе президента Российской Федерации по проведению первого арабо-российского саммита с участием глав арабских государств. Мы считаем, что реализация данной инициативы будет способствовать еще большему укреплению, выводу на новый уровень российско-арабских отношений. Среди факторов, которые способствуют прочным отношениям между Россией и арабским миром, - поддержка Российской Федерацией арабских подходов к решению различных международных и региональных проблем", - сказал в ходе встречи Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. "Мы также поддерживаем Россию в том, что касается защиты ее национальных интересов, безопасности", - добавил он. Помимо этого, в ходе встречи обсуждались вопросы обмена опытом законодательного регулирования в рамках региональных межгосударственных организаций, добавляется на сайте ГД.
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россия, европа, москва, вячеслав володин, госдума рф, лига арабских государств, парламентская ассамблея совета европы, в мире
Россия, Европа, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея Совета Европы, В мире
В Госдуме подписали Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом

Володин: сотрудничество с Арабским парламентом является приоритетом для РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Госдуме подписан Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом, законодательным органом Лиги арабских государств (ЛАГ), председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал сотрудничество с арабскими странами одним из приоритетов внешней политики России.
На сайте Думы сообщается, что в четверг в Государственной думе состоялась встреча Володина и председателя Арабского парламента Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи. Они подписали Меморандум о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом.
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"Для нас это один из приоритетов внешней политики", - отметил Володин, говоря о сотрудничестве России с арабскими странами.
По словам председателя ГД, эти отношения неизменно строятся на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов.
Володин отметил, что европейские межпарламентские структуры, например ПАСЕ, дискредитировали себя. "Создается организация, но при этом навязываются чуждые ценности ее участникам, игнорируется мнение, что мы считаем недопустимым. Парламентская структура - это место для дискуссий на равных", - заявил Володин.
По мнению председателя ГД, когда речь идет о взаимодействии с межпарламентскими структурами, необходимо, чтобы они давали возможность эффективно отстаивать интересы государств, высказывать не только свою позицию, но и влиять на принятие решений. На сегодняшний день этим не обладают межпарламентские структуры, которые существуют в странах Европы, добавил Володин.
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"Мы придаем большое значение подписанию Меморандума о взаимопонимании между Федеральным Собранием нашей страны и Арабским парламентом… Мы выстраиваем отношения не только с национальными парламентами арабских стран, но и с межпарламентскими структурами", - добавил он.
Володин также пригласил Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи и его коллег принять участие в международной конференции "Развитие парламентаризма", которая пройдет летом этого года в Москве. Он предложил посвятить отдельную секцию развитию отношений с арабскими государствами. Председатель Арабского парламента принял приглашение.
"Хотел бы выразить нашу поддержку инициативе президента Российской Федерации по проведению первого арабо-российского саммита с участием глав арабских государств. Мы считаем, что реализация данной инициативы будет способствовать еще большему укреплению, выводу на новый уровень российско-арабских отношений. Среди факторов, которые способствуют прочным отношениям между Россией и арабским миром, - поддержка Российской Федерацией арабских подходов к решению различных международных и региональных проблем", - сказал в ходе встречи Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи.
"Мы также поддерживаем Россию в том, что касается защиты ее национальных интересов, безопасности", - добавил он.
Помимо этого, в ходе встречи обсуждались вопросы обмена опытом законодательного регулирования в рамках региональных межгосударственных организаций, добавляется на сайте ГД.
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