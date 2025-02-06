https://ria.ru/20250206/mchs-1997724136.html

МЧС рассказало об индексации выплат пострадавшим от ЧП

МЧС рассказало об индексации выплат пострадавшим от ЧП - РИА Новости, 06.02.2025

МЧС рассказало об индексации выплат пострадавшим от ЧП

Выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях на территории России планируют проиндексировать с 1 апреля на 9,5%, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:41:00+03:00

2025-02-06T13:41:00+03:00

2025-02-06T13:51:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях на территории России планируют проиндексировать с 1 апреля на 9,5%, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В ведомстве отметили, что подготовлены проекты постановлений правительства РФ об индексации в 2025 году размеров единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и выплачиваемых гражданам единовременных пособий."В прошлом (2024 - ред.) году по поручению президента РФ МЧС России были подготовлены предложения об увеличении размеров выплат для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Так, единовременная материальная помощь составила 15 тысяч рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 тысяч, при полной утрате – 150 тысяч. Выплаты родственникам погибших – 1,5 миллиона рублей. За вред здоровью – от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести. В этом (2025 - ред.) году мы предлагаем проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции (потребительских цен)", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.Отмечается, что при положительном решении правительства РФ выплаты будут начисляться с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250201/matkapital-1996791742.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), общество