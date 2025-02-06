Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в двух реабилитационных центрах
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Более 120 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров в Черном море, остаются в двух реабилитационных центрах, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В настоящий момент продолжают работать: центр реабилитации птиц в селе Витязево по улице Жемчужной; центр реабилитации диких животных "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в этих двух центрах по данным на 5 февраля содержатся 112 птиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центр в Витязево ранее перевели для завершения реабилитации птиц из "Сафари-парка" в Краснодаре.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.