Рейтинг@Mail.ru
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 06.02.2025 (обновлено: 11:16 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mazut-1997677172.html
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах - РИА Новости, 06.02.2025
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах
Более 120 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров в Черном море, остаются в двух реабилитационных центрах, сообщил оперштаб Краснодарского... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:09:00+03:00
2025-02-06T11:16:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990608390_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_ee39560989a4edb926bbb0b4ee9b8f01.jpg
КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Более 120 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров в Черном море, остаются в двух реабилитационных центрах, сообщил оперштаб Краснодарского края."В настоящий момент продолжают работать: центр реабилитации птиц в селе Витязево по улице Жемчужной; центр реабилитации диких животных "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в этих двух центрах по данным на 5 февраля содержатся 112 птиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центр в Витязево ранее перевели для завершения реабилитации птиц из "Сафари-парка" в Краснодаре.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html
https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html
краснодарский край
севастополь
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990608390_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_052305e86c366ac4d59c6e954fa70e84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, севастополь, черное море
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Черное море
Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в реабилитационных центрах

Более 120 пострадавших от мазута птиц остаются в двух реабилитационных центрах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Более 120 птиц, пострадавших от мазута в результате крушения танкеров в Черном море, остаются в двух реабилитационных центрах, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В настоящий момент продолжают работать: центр реабилитации птиц в селе Витязево по улице Жемчужной; центр реабилитации диких животных "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в этих двух центрах по данным на 5 февраля содержатся 112 птиц", - говорится в сообщении.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель
30 января, 18:06
Отмечается, что в центр в Витязево ранее перевели для завершения реабилитации птиц из "Сафари-парка" в Краснодаре.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые
5 февраля, 08:00
 
ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала