https://ria.ru/20250206/matvienko-1997800129.html
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:49:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
россия
игорь матвиенко
владимир путин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603913117_0:196:2636:1679_1920x0_80_0_0_3dea6faa719dd5c36594f22e0c0e6b6e.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает юбилей - 65 лет. "Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию", - говорится в поздравлении. Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
https://ria.ru/20250206/matvienko-1997330696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603913117_69:0:2569:1875_1920x0_80_0_0_9e1c0227aef22f694856c3c75bffeacc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь матвиенко, владимир путин
Россия, Игорь Матвиенко, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем
Путин назвал Игоря Матвиенко человеком самобытного и щедрого дарования
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Игорь Матвиенко
6 февраля отмечает юбилей - 65 лет.
"Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.