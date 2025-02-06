https://ria.ru/20250206/matvienko-1997800129.html

Путин поздравил Матвиенко с юбилеем

Путин поздравил Матвиенко с юбилеем - РИА Новости, 06.02.2025

Путин поздравил Матвиенко с юбилеем

Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:49:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

россия

игорь матвиенко

владимир путин

культура

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает юбилей - 65 лет. "Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию", - говорится в поздравлении. Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20250206/matvienko-1997330696.html

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россия, игорь матвиенко, владимир путин