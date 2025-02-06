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Путин поздравил Матвиенко с юбилеем - РИА Новости, 06.02.2025
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Культура
 
17:49 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/matvienko-1997800129.html
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:49:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
россия
игорь матвиенко
владимир путин
культура
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает юбилей - 65 лет. "Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию", - говорится в поздравлении. Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
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россия, игорь матвиенко, владимир путин
Россия, Игорь Матвиенко, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил Матвиенко с юбилеем

Путин назвал Игоря Матвиенко человеком самобытного и щедрого дарования

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПродюсер Игорь Матвиенко
Продюсер Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении продюсеру и композитору Игорю Матвиенко назвал его человеком самобытного и щедрого дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Игорь Матвиенко 6 февраля отмечает юбилей - 65 лет.
"Человек самобытного и щедрого дарования, вы достигли успеха в разных творческих профессиях, состоялись как замечательный композитор, автор многих популярных мелодий, опытный организатор и наставник. Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал композитору крепкого здоровья и реализации намеченных планов.
Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Игоря Матвиенко
Вчера, 01:31
 
КультураРоссияИгорь МатвиенкоВладимир Путин
 
 
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