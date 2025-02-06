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Биография Игоря Матвиенко - РИА Новости, 06.02.2025
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01:31 06.02.2025 (обновлено: 01:32 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/matvienko-1997330696.html
Биография Игоря Матвиенко
Биография Игоря Матвиенко - РИА Новости, 06.02.2025
Биография Игоря Матвиенко
Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Игоревич Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:31:00+03:00
2025-02-06T01:32:00+03:00
справки
россия
игорь матвиенко
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Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Игоревич Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве.В 1980 году окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища им. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический института имени М. М. Ипполитова-Иванова).С 1981 года работал в качестве композитора, художественного руководителя и исполнителя (клавишные) в различных музыкальных коллективах - ВИА "Первый шаг", ВИА "Здравствуй, песня", "Класс". Песни его сочинения исполняли группы "Рондо", "Веселые ребята", "Белый орел", а также Сергей Мазаев и Евгений Белоусов.С 1989 по 1990 год Игорь Матвиенко работал в Студии популярной музыки "Рекорд", в 1987 году стал ее музыкальным редактором и тогда же совместно с вокалистом Николаем Расторгуевым и поэтом-песенником Александром Шагановым основал группу "Любэ", для которой писал музыку и делал аранжировки.В 1991 году создал Продюсерский центр Игоря Матвиенко. В настоящее время с продюсерским центром Матвиенко сотрудничают такие музыкальные коллективы, как "Любэ", "Иванушки International", "Корни", "Фабрика", "Город 312", а также певица Вика Дайнеко.Матвиенко является автором хитов "Конь", "Атас", "Комбат", "Тучи", "Тополиный пух", "Кукла", "Потому что нельзя быть на свете красивой такой", "Там, за туманами", "Ты узнаешь ее", "За тебя, Родина-мать" и многих других. Игорь Матвиенко написал музыку к кинофильмам и телесериалам, в числе которых "Зона Любэ" (1994), "Граница. Таежный роман" (2000), "Убойная сила" (2000-2005), "Спецназ" (2002-2003), "Викинг" (2016), "Родные" (2021).В телесериале "Граница. Таежный роман" исполнил песню "Ты неси меня, река".В 2024 году сыграл в сериале "Плевако" роль композитора Петра Ильича Чайковского.Был продюсером телепроекта Первого канала "Фабрика звезд - 1" (2002) и одним из продюсеров "Фабрики звезд - 5" (2004). В 2015 году стал одним из наставников музыкального шоу "Главная сцена" на телеканале "Россия-1".Также являлся музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (2014). В 2016 году композитор написал гимн Сухопутных войск Российской Федерации "Вперед, пехота!".В 2017 году создал Музыкальную академию Матвиенко М.А.М.А.Является основателем музыкального проекта "Жить", который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.Член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.Игорь Матвиенко – народный артист России (2022). Награжден орденом Дружбы (2014).Лауреат Премии МВД России (2010).Отмечен Почетной премией Российского авторского общества (2009).Игорь Матвиенко был трижды женат, у него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, игорь матвиенко
Справки, Россия, Игорь Матвиенко

Биография Игоря Матвиенко

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомпозитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко
Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко. Архивное фото
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Композитор, продюсер, народный артист России Игорь Игоревич Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве.
В 1980 году окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища им. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический института имени М. М. Ипполитова-Иванова).
С 1981 года работал в качестве композитора, художественного руководителя и исполнителя (клавишные) в различных музыкальных коллективах - ВИА "Первый шаг", ВИА "Здравствуй, песня", "Класс". Песни его сочинения исполняли группы "Рондо", "Веселые ребята", "Белый орел", а также Сергей Мазаев и Евгений Белоусов.
С 1989 по 1990 год Игорь Матвиенко работал в Студии популярной музыки "Рекорд", в 1987 году стал ее музыкальным редактором и тогда же совместно с вокалистом Николаем Расторгуевым и поэтом-песенником Александром Шагановым основал группу "Любэ", для которой писал музыку и делал аранжировки.
В 1991 году создал Продюсерский центр Игоря Матвиенко. В настоящее время с продюсерским центром Матвиенко сотрудничают такие музыкальные коллективы, как "Любэ", "Иванушки International", "Корни", "Фабрика", "Город 312", а также певица Вика Дайнеко.
Матвиенко является автором хитов "Конь", "Атас", "Комбат", "Тучи", "Тополиный пух", "Кукла", "Потому что нельзя быть на свете красивой такой", "Там, за туманами", "Ты узнаешь ее", "За тебя, Родина-мать" и многих других.
Игорь Матвиенко написал музыку к кинофильмам и телесериалам, в числе которых "Зона Любэ" (1994), "Граница. Таежный роман" (2000), "Убойная сила" (2000-2005), "Спецназ" (2002-2003), "Викинг" (2016), "Родные" (2021).
В телесериале "Граница. Таежный роман" исполнил песню "Ты неси меня, река".
В 2024 году сыграл в сериале "Плевако" роль композитора Петра Ильича Чайковского.
Был продюсером телепроекта Первого канала "Фабрика звезд - 1" (2002) и одним из продюсеров "Фабрики звезд - 5" (2004). В 2015 году стал одним из наставников музыкального шоу "Главная сцена" на телеканале "Россия-1".
Также являлся музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (2014).
В 2016 году композитор написал гимн Сухопутных войск Российской Федерации "Вперед, пехота!".
В 2017 году создал Музыкальную академию Матвиенко М.А.М.А.
Является основателем музыкального проекта "Жить", который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.
Член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Игорь Матвиенко – народный артист России (2022).
Награжден орденом Дружбы (2014).
Лауреат Премии МВД России (2010).
Отмечен Почетной премией Российского авторского общества (2009).
Игорь Матвиенко был трижды женат, у него пятеро детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияИгорь Матвиенко
 
 
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