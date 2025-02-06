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В США обеспокоились конфликтом интересов в правительстве из-за Маска - РИА Новости, 06.02.2025
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13:45 06.02.2025 (обновлено: 13:48 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mask-1997722494.html
В США обеспокоились конфликтом интересов в правительстве из-за Маска
В США обеспокоились конфликтом интересов в правительстве из-за Маска - РИА Новости, 06.02.2025
В США обеспокоились конфликтом интересов в правительстве из-за Маска
Возможным конфликтом интересов из-за роли американского миллиардера Илона Маска в правительстве США обеспокоены 58% американцев, следует из данных опроса... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:45:00+03:00
2025-02-06T13:48:00+03:00
в мире
сша
огайо
техас
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможным конфликтом интересов из-за роли американского миллиардера Илона Маска в правительстве США обеспокоены 58% американцев, следует из данных опроса компании YouGov. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом Дональдом Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Согласно опубликованным результатам опроса, на вопрос, "насколько вас беспокоят (если вообще беспокоят) конфликты интересов, возникающие в связи с ролью Илона Маска в департаменте эффективности государственного управления США (DOGE)", 40% опрошенных ответили "очень беспокоят", 18% завили, что их это беспокоит в некоторой степени. Еще 14% респондентов заявили, что не особенно беспокоятся, 16% опрошенных сообщили, что совсем не обеспокоены возникающим конфликтом интересов. Оставшиеся 12% респондентов не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос. Из результатов опроса следует, что наибольшую озабоченность данным вопросом выражают приверженцы демократической партии. Опрос был проведен 6 февраля. В нем приняли участие 2392 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не приводится. Ранее ряд опросов продемонстрировал недовольство американцев ролью Маска в правительстве. Согласно опросу, проведенному ранее журналом Economist и компанией YouGov, около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации президента США Дональда Трампа. Также из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед пресс совместно с исследовательским центром NORC, следует, что около 40% американцев не одобряют создание департамента по достижению госэффективности, возглавляемого Маском. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. Во вторник конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
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в мире, сша, огайо, техас, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Огайо, Техас, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В США обеспокоились конфликтом интересов в правительстве из-за Маска

YouGov: 58% американцев обеспокоены конфликтом интересов из-за Маска

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможным конфликтом интересов из-за роли американского миллиардера Илона Маска в правительстве США обеспокоены 58% американцев, следует из данных опроса компании YouGov.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом Дональдом Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
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Согласно опубликованным результатам опроса, на вопрос, "насколько вас беспокоят (если вообще беспокоят) конфликты интересов, возникающие в связи с ролью Илона Маска в департаменте эффективности государственного управления США (DOGE)", 40% опрошенных ответили "очень беспокоят", 18% завили, что их это беспокоит в некоторой степени. Еще 14% респондентов заявили, что не особенно беспокоятся, 16% опрошенных сообщили, что совсем не обеспокоены возникающим конфликтом интересов. Оставшиеся 12% респондентов не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.
Из результатов опроса следует, что наибольшую озабоченность данным вопросом выражают приверженцы демократической партии.
Опрос был проведен 6 февраля. В нем приняли участие 2392 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не приводится.
Ранее ряд опросов продемонстрировал недовольство американцев ролью Маска в правительстве. Согласно опросу, проведенному ранее журналом Economist и компанией YouGov, около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации президента США Дональда Трампа. Также из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед пресс совместно с исследовательским центром NORC, следует, что около 40% американцев не одобряют создание департамента по достижению госэффективности, возглавляемого Маском.
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Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Во вторник конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
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