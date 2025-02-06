https://ria.ru/20250206/mask-1997623923.html

Опрос показал отношение американцев к Маску

Опрос показал отношение американцев к Маску - РИА Новости, 06.02.2025

Опрос показал отношение американцев к Маску

Около половины американцев хотят, чтобы у американского предпринимателя Илона Маска не было никакого влияния в администрации президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:26:00+03:00

2025-02-06T00:26:00+03:00

2025-02-06T00:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Около половины американцев хотят, чтобы у американского предпринимателя Илона Маска не было никакого влияния в администрации президента США Дональда Трампа, следует из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. По результатам опроса, 46% опрошенных американцев заявили, что предпочли бы, чтобы у Маска не было никакого влияния в американской администрации. Также, согласно опросу, 51% респондентов отметили, что Маск имеет большое влияние в администрации Трампа, и лишь 4% считают, что его у него нет. Опрос проводился со 2 по 4 февраля среди более 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. Во вторник конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа.

https://ria.ru/20241220/amerika-1990431670.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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