https://ria.ru/20250206/mars-1997781108.html

Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс

Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс - РИА Новости, 06.02.2025

Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс

Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь до Марса живым... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:48:00+03:00

2025-02-06T16:48:00+03:00

2025-02-06T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь до Марса живым существам. "Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?" — спросил глава государства. Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием таких компонентов, ответила, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов. По ее словам, если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим. "Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны. <…> А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки", — сказал Путин. Черкашина отметила, что наука не стоит на месте. "То есть сегодня пока таких материалов нет, но в целом <…> это возможно", — сделал вывод Путин.Тогда России будет над чем работать, заключил он.

https://ria.ru/20250206/mars-1997771994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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