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Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс - РИА Новости, 06.02.2025
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Наука
 
16:48 06.02.2025 (обновлено: 17:07 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mars-1997781108.html
Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс
Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс - РИА Новости, 06.02.2025
Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс
Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь до Марса живым... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:48:00+03:00
2025-02-06T17:07:00+03:00
наука
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь до Марса живым существам. "Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?" — спросил глава государства. Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием таких компонентов, ответила, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов. По ее словам, если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим. "Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны. &lt;…&gt; А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки", — сказал Путин. Черкашина отметила, что наука не стоит на месте. "То есть сегодня пока таких материалов нет, но в целом &lt;…&gt; это возможно", — сделал вывод Путин.Тогда России будет над чем работать, заключил он.
https://ria.ru/20250206/mars-1997771994.html
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космос - риа наука, марс, россия, земля, владимир путин
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Россия, Земля, Владимир Путин
Путин пошутил о полетах коров и собак на Марс

Путин поинтересовался насчет защиты животных от радиации в случае полета на Марс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи после церемонии вручения президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь до Марса живым существам.
"Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?" — спросил глава государства.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин не исключил возможность освоения Марса в будущем
Вчера, 16:15
Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием таких компонентов, ответила, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.
По ее словам, если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим.
"Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны. <…> А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки", — сказал Путин.
Черкашина отметила, что наука не стоит на месте.
"То есть сегодня пока таких материалов нет, но в целом <…> это возможно", — сделал вывод Путин.
Тогда России будет над чем работать, заключил он.
III Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
День российской науки
8 февраля 2024, 02:32
 
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