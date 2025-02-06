https://ria.ru/20250206/makron-1997732728.html

Автор расследования о жене Макрона объяснила поиск убежища в России

Автор расследования о жене Макрона объяснила поиск убежища в России - РИА Новости, 06.02.2025

Автор расследования о жене Макрона объяснила поиск убежища в России

Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, почему хочет... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:13:00+03:00

2025-02-06T14:13:00+03:00

2025-02-06T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, почему хочет получить политическое убежище в России."Мой адвокат сам столкнулся с давлением, когда взялся за мое дело. Нас обоих преследуют, поэтому он счел, что, возможно, прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением. Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй страной в моем сердце", — пояснила собеседница агентства. Рей, по ее словам, давно мечтала посетить Россию, но пока не смогла этого сделать. Журналистку также впечатлили рассказы сестры и мужа, которые побывали там."Я очень люблю эту страну, люблю русскую архитектуру. Даже ношу одежду с русскими национальными мотивами, юбки и платья, и многие, глядя на мою внешность, думают, что я русская. У меня есть сумка ручной работы, на которой вышита матрешка, мне привезла ее сестра, и я везде ношу ее с собой. Я очень уважаю Владимира Путина и поддерживаю российскую политику. А (депутат Госдумы. — Прим. ред.) Петр Толстой прекрасно говорит по-французски, и я согласна с ним, когда он говорит об упадке Запада. Так что вы понимаете, почему между США и Россией моя душа склоняется к России", — поделилась она.Накануне адвокат Рей Франсуа Данглеан сообщил РИА Новости, что его подзащитная намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство России во Франции.Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала видео, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Ролик стал вирусным и быстро распространился в СМИ, в том числе в США.В сентябре 2024-го суд в Париже приговорил Амандин Руа, на чьем YouTube-канале выступила Рей, а также саму журналистку к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского лидера.

https://ria.ru/20250206/brizhit-1997696311.html

https://ria.ru/20250206/frantsija-1997705515.html

https://ria.ru/20240310/makron-1932121142.html

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