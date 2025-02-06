https://ria.ru/20250206/maduro-1997672656.html

США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро

США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро - РИА Новости, 06.02.2025

США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро

Власти США планируют арестовать второй по счету самолет, принадлежащий президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и находящийся в данный момент в Доминиканской... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:48:00+03:00

2025-02-06T10:48:00+03:00

2025-02-06T10:48:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

венесуэла

доминикана

николас мадуро

марко рубио

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840977_0:38:3143:1806_1920x0_80_0_0_59bb944a5dacb2d3623b951ce2f846f1.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти США планируют арестовать второй по счету самолет, принадлежащий президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и находящийся в данный момент в Доминиканской республике, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника и попавший в распоряжение документ Госдепартамента США. Телеканал CNN в сентябре 2024 года сообщал, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду, определив, что его приобретение произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий". "Администрация Трампа планирует арестовать второй самолет, принадлежащий правительству президента Николаса Мадуро, в Доминиканской республике", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что арест будет наложен на самолет Dassault Falcon 200, который сам Мадуро и другие члены руководства Венесуэлы, в том числе вице-президент и министр обороны, использовали для поездок в Грецию, Турцию, Россию и на Кубу. Как утверждает агентство, ссылаясь на документ, таким образом члены руководства страны нарушали санкции, наложенные со стороны США. По данным агентства, госсекретарь США Марко Рубио объявит об аресте судна во время своего визита в столицу Доминиканской республики, Санто-Доминго, в четверг. При этом Рубио пришлось подписать запрос на отказ от заморозки иностранной помощи для выделения 230 тысяч долларов на содержание самолета в Доминикане, пишет AP.

https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html

сша

венесуэла

доминикана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сша, венесуэла, доминикана, николас мадуро, марко рубио, государственный департамент сша