Рейтинг@Mail.ru
США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/maduro-1997672656.html
США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро
США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро - РИА Новости, 06.02.2025
США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро
Власти США планируют арестовать второй по счету самолет, принадлежащий президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и находящийся в данный момент в Доминиканской... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:48:00+03:00
2025-02-06T10:48:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
венесуэла
доминикана
николас мадуро
марко рубио
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840977_0:38:3143:1806_1920x0_80_0_0_59bb944a5dacb2d3623b951ce2f846f1.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти США планируют арестовать второй по счету самолет, принадлежащий президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и находящийся в данный момент в Доминиканской республике, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника и попавший в распоряжение документ Госдепартамента США. Телеканал CNN в сентябре 2024 года сообщал, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду, определив, что его приобретение произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий". "Администрация Трампа планирует арестовать второй самолет, принадлежащий правительству президента Николаса Мадуро, в Доминиканской республике", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что арест будет наложен на самолет Dassault Falcon 200, который сам Мадуро и другие члены руководства Венесуэлы, в том числе вице-президент и министр обороны, использовали для поездок в Грецию, Турцию, Россию и на Кубу. Как утверждает агентство, ссылаясь на документ, таким образом члены руководства страны нарушали санкции, наложенные со стороны США. По данным агентства, госсекретарь США Марко Рубио объявит об аресте судна во время своего визита в столицу Доминиканской республики, Санто-Доминго, в четверг. При этом Рубио пришлось подписать запрос на отказ от заморозки иностранной помощи для выделения 230 тысяч долларов на содержание самолета в Доминикане, пишет AP.
https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html
сша
венесуэла
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840977_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_1e613e9e4fe54955549d9679f155d572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, венесуэла, доминикана, николас мадуро, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, Цены на нефть, США, Венесуэла, Доминикана, Николас Мадуро, Марко Рубио, Государственный департамент США
США планируют арестовать еще один самолет, принадлежащий Мадуро

AP: США планируют арестовать второй самолет, принадлежащий Мадуро

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти США планируют арестовать второй по счету самолет, принадлежащий президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и находящийся в данный момент в Доминиканской республике, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника и попавший в распоряжение документ Госдепартамента США.
Телеканал CNN в сентябре 2024 года сообщал, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду, определив, что его приобретение произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий".
"Администрация Трампа планирует арестовать второй самолет, принадлежащий правительству президента Николаса Мадуро, в Доминиканской республике", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что арест будет наложен на самолет Dassault Falcon 200, который сам Мадуро и другие члены руководства Венесуэлы, в том числе вице-президент и министр обороны, использовали для поездок в Грецию, Турцию, Россию и на Кубу. Как утверждает агентство, ссылаясь на документ, таким образом члены руководства страны нарушали санкции, наложенные со стороны США.
По данным агентства, госсекретарь США Марко Рубио объявит об аресте судна во время своего визита в столицу Доминиканской республики, Санто-Доминго, в четверг. При этом Рубио пришлось подписать запрос на отказ от заморозки иностранной помощи для выделения 230 тысяч долларов на содержание самолета в Доминикане, пишет AP.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро
2 сентября 2024, 22:29
 
В миреЦены на нефтьСШАВенесуэлаДоминиканаНиколас МадуроМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала