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В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 06.02.2025
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13:16 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/liga-1997718644.html
В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 06.02.2025
В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев
Итальянская партия "Лига", входящая в правящую в стране коалицию, поддержала идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:16:00+03:00
2025-02-06T13:16:00+03:00
в мире
цены на нефть
иордания
сша
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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РИМ, 6 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига", входящая в правящую в стране коалицию, поддержала идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию. "Лига с большим вниманием следит за предложениями Дональда Трампа по Газе и побережью Ближнего Востока, надеясь, что они смогут оформиться на деле с тем, чтобы открыть новую фазу мира и процветания", - говорится в заявлении партии. Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
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в мире, цены на нефть, иордания, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Иордания, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев

Партия Лига из Италии поддержала идею Трампа о переселении палестинцев из Газы

© AP Photo / Adel HanaБоец в маске под флагом Палестины
Боец в маске под флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Adel Hana
Боец в маске под флагом Палестины. Архивное фото
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РИМ, 6 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига", входящая в правящую в стране коалицию, поддержала идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию.
"Лига с большим вниманием следит за предложениями Дональда Трампа по Газе и побережью Ближнего Востока, надеясь, что они смогут оформиться на деле с тем, чтобы открыть новую фазу мира и процветания", - говорится в заявлении партии.
Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
5 февраля, 12:37
 
В миреЦены на нефтьИорданияСШАБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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