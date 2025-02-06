https://ria.ru/20250206/liga-1997718644.html

В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев

В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев - РИА Новости, 06.02.2025

В Италии поддержали идею Трампа о переселении палестинцев

Итальянская партия "Лига", входящая в правящую в стране коалицию, поддержала идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:16:00+03:00

2025-02-06T13:16:00+03:00

2025-02-06T13:16:00+03:00

в мире

цены на нефть

иордания

сша

ближний восток

дональд трамп

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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РИМ, 6 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига", входящая в правящую в стране коалицию, поддержала идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа в Иорданию. "Лига с большим вниманием следит за предложениями Дональда Трампа по Газе и побережью Ближнего Востока, надеясь, что они смогут оформиться на деле с тем, чтобы открыть новую фазу мира и процветания", - говорится в заявлении партии. Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

иордания

сша

ближний восток

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в мире, цены на нефть, иордания, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году