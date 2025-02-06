Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве
Глава МИД Британии Лэмми: киевские принцессы выходили замуж за британцев
© Фото : Валерий Залужный/TelegramМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину
© Фото : Валерий Залужный/Telegram
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приехавший с визитом на Украину глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что партнерские отношения Лондона и Киева якобы насчитывают сотни и тысячи лет. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах", — говорится в публикации.
"Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах", — говорится в публикации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Лэмми.
"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", — написала она.
При этом Захарова пошутила, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.
"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", — написала она.
При этом Захарова пошутила, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.