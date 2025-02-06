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Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве

Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве - РИА Новости, 06.02.2025

Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве

Приехавший с визитом на Украину глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что партнерские отношения Лондона и Киева якобы насчитывают сотни и тысячи лет. Об... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:21:00+03:00

2025-02-06T11:21:00+03:00

2025-02-06T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приехавший с визитом на Украину глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что партнерские отношения Лондона и Киева якобы насчитывают сотни и тысячи лет. Об этом сообщает издание "Страна.ua". "Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах", — говорится в публикации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Лэмми. "А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", — написала она. При этом Захарова пошутила, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html

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в мире, украина, великобритания, лондон, мария захарова