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Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве - РИА Новости, 06.02.2025
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https://ria.ru/20250206/lemmi-1997681279.html
Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве
Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве - РИА Новости, 06.02.2025
Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве
Приехавший с визитом на Украину глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что партнерские отношения Лондона и Киева якобы насчитывают сотни и тысячи лет. Об... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:21:00+03:00
2025-02-06T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приехавший с визитом на Украину глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что партнерские отношения Лондона и Киева якобы насчитывают сотни и тысячи лет. Об этом сообщает издание "Страна.ua". "Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах", — говорится в публикации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Лэмми. "А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", — написала она. При этом Захарова пошутила, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.
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в мире, украина, великобритания, лондон, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Мария Захарова
Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве

Глава МИД Британии Лэмми: киевские принцессы выходили замуж за британцев

© Фото : Валерий Залужный/TelegramМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Валерий Залужный/Telegram
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Приехавший с визитом на Украину глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что партнерские отношения Лондона и Киева якобы насчитывают сотни и тысячи лет. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"Глава британского МИД заявил, что партнерству его страны с Украиной тысячи лет, потому что "тысячу лет назад британские князья женились на киевских принцессах", — говорится в публикации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Лэмми.

"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", — написала она.

При этом Захарова пошутила, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияЛондонМария Захарова
 
 
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