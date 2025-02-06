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Жительницы курского села рассказали об эвакуации вежливыми десантниками - РИА Новости, 06.02.2025
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13:44 06.02.2025 (обновлено: 13:45 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997725256.html
Жительницы курского села рассказали об эвакуации вежливыми десантниками
Жительницы курского села рассказали об эвакуации вежливыми десантниками - РИА Новости, 06.02.2025
Жительницы курского села рассказали об эвакуации вежливыми десантниками
Двое жительниц недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, как их эвакуировали вежливые уссурийские десантники. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:44:00+03:00
2025-02-06T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Двое жительниц недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, как их эвакуировали вежливые уссурийские десантники. "Постучались в подвал. Это было очень страшно. Мы стали кричать, что мы местные, что мы местные. А нам сказали, извините, пожалуйста, подскажите, где подвал, ну, соседний, где нам можно расселиться. Мы сказали. Они пошли. И так мы догадались, что раз попросили извинения за то, что потревожили, значит, это наши, русские. Вот так мы догадались", - рассказала одна из жительниц. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители. Двоих женщин удалось эвакуировать уссурийским десантникам во время снегопада. "Очень опасно. Лёд был. Поломали лёд ребята. Прошли по пояс. Показали нам, куда идти. Помогли нам выбраться. И бежали. Меня за руку вели. Сумочку мою с документами нес Миша, все наши сумки, свои и наши, волочил. Большое спасибо ему и родителям за такого сына. Валера был тоже. Он с нами выходил, знал все дорожки и тропочки. И так следил, чтобы мы только по его ступочкам вышли", - добавила собеседница.
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Жительницы села Николаево-Дарьино об эвакуации с помощью вежливых десантников
Двое жительниц освобожденного курского села Николаево-Дарьино рассказали РИА Новости, как их эвакуировали вежливые уссурийские десантники. "Постучались в подвал. Это было очень страшно. Мы стали кричать, что мы местные… А нам сказали, извините, пожалуйста, подскажите, где подвал, ну, соседний, где нам можно расселиться. Мы сказали. Они пошли. И так мы догадались, что раз попросили извинения за то, что потревожили, значит, это наши, русские". Об освобождении Николаево-Дарьино Минобороны сообщало в конце января.
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Жительницы курского села рассказали об эвакуации вежливыми десантниками

Жительницы Николаево-Дарьино поблагодарили вежливых десантников за эвакуацию

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Двое жительниц недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, как их эвакуировали вежливые уссурийские десантники.
«
"Постучались в подвал. Это было очень страшно. Мы стали кричать, что мы местные, что мы местные. А нам сказали, извините, пожалуйста, подскажите, где подвал, ну, соседний, где нам можно расселиться. Мы сказали. Они пошли. И так мы догадались, что раз попросили извинения за то, что потревожили, значит, это наши, русские. Вот так мы догадались", - рассказала одна из жительниц.
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители. Двоих женщин удалось эвакуировать уссурийским десантникам во время снегопада.
"Очень опасно. Лёд был. Поломали лёд ребята. Прошли по пояс. Показали нам, куда идти. Помогли нам выбраться. И бежали. Меня за руку вели. Сумочку мою с документами нес Миша, все наши сумки, свои и наши, волочил. Большое спасибо ему и родителям за такого сына. Валера был тоже. Он с нами выходил, знал все дорожки и тропочки. И так следил, чтобы мы только по его ступочкам вышли", - добавила собеседница.
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