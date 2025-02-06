https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997721806.html

Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы

Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы - РИА Новости, 06.02.2025

Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы

Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, что они отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:31:00+03:00

2025-02-06T13:31:00+03:00

2025-02-06T20:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сумы

россия

вооруженные силы украины

общество

курская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, что они отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и дождались освобождения. "Они нас на Сумы агитировали. Агитировали, да. Ну, никто из нас, ни один не согласился. Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск", - рассказала одна из жительниц. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие местные жители. По словам местных жительниц, они содержались в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли. Подвал и все наши заготовки, они разбили гранатами. Вот у этой женщины разбили подвал. Они зашли и бросали гранаты", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

украина

сумы

россия

курская область

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Жительницы Николаево-Дарьино рассказали, почему отказались "эвакуироваться" на Украину Жительницы курского Николаево-Дарьино рассказали РИА Новости, что отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и дождались освобождения. "Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск". Об освобождении Николаево-Дарьино Минобороны сообщало в конце января. 2025-02-06T13:31 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сумы, россия, вооруженные силы украины, общество, курская область