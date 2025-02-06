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Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы - РИА Новости, 06.02.2025
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13:31 06.02.2025 (обновлено: 20:06 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997721806.html
Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы
Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы - РИА Новости, 06.02.2025
Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы
Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, что они отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:31:00+03:00
2025-02-06T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумы
россия
вооруженные силы украины
общество
курская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, что они отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и дождались освобождения. "Они нас на Сумы агитировали. Агитировали, да. Ну, никто из нас, ни один не согласился. Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск", - рассказала одна из жительниц. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие местные жители. По словам местных жительниц, они содержались в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли. Подвал и все наши заготовки, они разбили гранатами. Вот у этой женщины разбили подвал. Они зашли и бросали гранаты", - добавила собеседница.
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Жительницы Николаево-Дарьино рассказали, почему отказались "эвакуироваться" на Украину
Жительницы курского Николаево-Дарьино рассказали РИА Новости, что отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и дождались освобождения. "Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск". Об освобождении Николаево-Дарьино Минобороны сообщало в конце января.
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украина, сумы, россия, вооруженные силы украины, общество, курская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Россия, Вооруженные силы Украины, Общество, Курская область
Жительницы курского села рассказали о призывах ВСУ "эвакуироваться" в Сумы

Жительницы Николаево-Дарьино отказались от призывов ВСУ эвакуироваться в Сумы

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительницы села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали РИА Новости, что они отказались от настойчивых призывов ВСУ "эвакуироваться" на Украину и дождались освобождения.
«
"Они нас на Сумы агитировали. Агитировали, да. Ну, никто из нас, ни один не согласился. Потому что нам надо было в Россию, к детям, в Курск", - рассказала одна из жительниц.
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие местные жители. По словам местных жительниц, они содержались в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли.
"Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли. Подвал и все наши заготовки, они разбили гранатами. Вот у этой женщины разбили подвал. Они зашли и бросали гранаты", - добавила собеседница.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумыРоссияВооруженные силы УкраиныОбществоКурская область
 
 
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