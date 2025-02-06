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ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 06.02.2025 (обновлено: 19:50 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kursk-1997755538.html
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области
ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:22:00+03:00
2025-02-06T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак", — заявили в ведомстве. Отмечается, что бойцы "Севера" своевременно обнаружили украинские штурмовые группы и сейчас при поддержке авиации наносят им огневое поражение.По состоянию на 14:00 атаки ВСУ отражены, населенные пункты находятся под контролем российских военных, уточнили в министерстве. В ходе неудачного контрнаступления противник потерял:Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииУничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области. Кадр видео
Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Минобороны России
Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны.
"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак", — заявили в ведомстве.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 08:00
Отмечается, что бойцы "Севера" своевременно обнаружили украинские штурмовые группы и сейчас при поддержке авиации наносят им огневое поражение.
По состоянию на 14:00 атаки ВСУ отражены, населенные пункты находятся под контролем российских военных, уточнили в министерстве.
В ходе неудачного контрнаступления противник потерял:
  • шесть танков;
  • три машины разграждения;
  • три БМП;
  • 14 боевых бронированных машин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область
Вчера, 14:33
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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