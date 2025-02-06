ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области
© Минобороны РоссииУничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области. Кадр видео
© Минобороны России
Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны.
"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что бойцы "Севера" своевременно обнаружили украинские штурмовые группы и сейчас при поддержке авиации наносят им огневое поражение.
По состоянию на 14:00 атаки ВСУ отражены, населенные пункты находятся под контролем российских военных, уточнили в министерстве.
В ходе неудачного контрнаступления противник потерял:
- шесть танков;
- три машины разграждения;
- три БМП;
- 14 боевых бронированных машин.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.
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