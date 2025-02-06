https://ria.ru/20250206/kursk-1997755538.html

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Курской области

ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:22:00+03:00

2025-02-06T15:22:00+03:00

2025-02-06T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак", — заявили в ведомстве. Отмечается, что бойцы "Севера" своевременно обнаружили украинские штурмовые группы и сейчас при поддержке авиации наносят им огневое поражение.По состоянию на 14:00 атаки ВСУ отражены, населенные пункты находятся под контролем российских военных, уточнили в министерстве. В ходе неудачного контрнаступления противник потерял:Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.

https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html

https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия