https://ria.ru/20250206/kurahovo-1997667756.html

В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале

В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале - РИА Новости, 06.02.2025

В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале

Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:28:00+03:00

2025-02-06T10:28:00+03:00

2025-02-06T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает МВД по ДНР. "Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" МВД по Донецкой Народной Республике в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В видео, размещенном на канале, уточняется, что 26-летний мужчина проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в должности связиста. Отмечается, что после бегства основных сил киевских боевиков военнослужащий прятался по подвалам, однако был обнаружен сотрудниками МВД по ДНР. "Задержанный передан представителям военной комендатуры для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ведомства. Минобороны РФ сообщило об освобождении города Курахово в начале января.

https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

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курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия