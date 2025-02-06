https://ria.ru/20250206/kurahovo-1997667756.html
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале - РИА Новости, 06.02.2025
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале
Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:28:00+03:00
2025-02-06T10:28:00+03:00
2025-02-06T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает МВД по ДНР. "Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" МВД по Донецкой Народной Республике в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В видео, размещенном на канале, уточняется, что 26-летний мужчина проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в должности связиста. Отмечается, что после бегства основных сил киевских боевиков военнослужащий прятался по подвалам, однако был обнаружен сотрудниками МВД по ДНР. "Задержанный передан представителям военной комендатуры для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ведомства. Минобороны РФ сообщило об освобождении города Курахово в начале января.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале
МВД сообщило о задержании в Курахово скрывавшегося в подвале военнослужащего ВСУ