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В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kurahovo-1997667756.html
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале - РИА Новости, 06.02.2025
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале
Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:28:00+03:00
2025-02-06T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает МВД по ДНР. "Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" МВД по Донецкой Народной Республике в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В видео, размещенном на канале, уточняется, что 26-летний мужчина проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в должности связиста. Отмечается, что после бегства основных сил киевских боевиков военнослужащий прятался по подвалам, однако был обнаружен сотрудниками МВД по ДНР. "Задержанный передан представителям военной комендатуры для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ведомства. Минобороны РФ сообщило об освобождении города Курахово в начале января.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
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донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Курахово задержали украинского военного, скрывавшегося в подвале

МВД сообщило о задержании в Курахово скрывавшегося в подвале военнослужащего ВСУ

© МВД по ДНРВоеннослужащий ВСУ, задержанный сотрудниками полиции в Курахово. Кадр видео
Военнослужащий ВСУ, задержанный сотрудниками полиции в Курахово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© МВД по ДНР
Военнослужащий ВСУ, задержанный сотрудниками полиции в Курахово. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции в Курахово задержали военнослужащего ВСУ, который скрывался в подвале одного из пострадавших от обстрела домов, сообщает МВД по ДНР.
"Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" МВД по Донецкой Народной Республике в ходе проверки оперативной информации выявили в подвале одного из пострадавших от артобстрелов домостроений военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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В видео, размещенном на канале, уточняется, что 26-летний мужчина проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в должности связиста.
Отмечается, что после бегства основных сил киевских боевиков военнослужащий прятался по подвалам, однако был обнаружен сотрудниками МВД по ДНР.
"Задержанный передан представителям военной комендатуры для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны РФ сообщило об освобождении города Курахово в начале января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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