https://ria.ru/20250206/krym-1997825363.html

В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 06.02.2025

В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"*

Киевский районный суд в Симферополе арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:18:00+03:00

2025-02-06T19:18:00+03:00

2025-02-06T19:18:00+03:00

происшествия

симферополь

россия

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Киевский районный суд в Симферополе арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, состоящую из пяти граждан Российской Федерации. Трое из них были арестованы на два месяца в среду. "Еще двум фигурантам Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 4 апреля", - сообщили в управлении.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240918/fsb-1973332737.html

симферополь

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)