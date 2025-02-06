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В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 06.02.2025
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19:18 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/krym-1997825363.html
В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 06.02.2025
В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"*
Киевский районный суд в Симферополе арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:18:00+03:00
2025-02-06T19:18:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Киевский районный суд в Симферополе арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, состоящую из пяти граждан Российской Федерации. Трое из них были арестованы на два месяца в среду. "Еще двум фигурантам Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 4 апреля", - сообщили в управлении.*Террористическая организация, запрещенная в России
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происшествия, симферополь, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Россия, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму арестовали еще двух членов "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестовали еще двух членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Киевский районный суд в Симферополе арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму выявили ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, состоящую из пяти граждан Российской Федерации. Трое из них были арестованы на два месяца в среду.
"Еще двум фигурантам Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 4 апреля", - сообщили в управлении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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ПроисшествияСимферопольРоссияСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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