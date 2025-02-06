https://ria.ru/20250206/krym-1997822753.html

В Крыму назвали санкции Зеленского "филькиными грамотами"

В Крыму назвали санкции Зеленского "филькиными грамотами" - РИА Новости, 06.02.2025

В Крыму назвали санкции Зеленского "филькиными грамотами"

Введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма являются следствием бессмысленного поиска призрачной украинской культурной идентичности и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:10:00+03:00

2025-02-06T19:10:00+03:00

2025-02-06T19:10:00+03:00

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма являются следствием бессмысленного поиска призрачной украинской культурной идентичности и "филькиными грамотами", считают в министерстве культуры республики. Ранее Зеленский на сайте своего интернет-представительства опубликовал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев: Историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь). "Никакие филькины грамоты, выпущенные Зеленским, повлиять на деятельность крымских музеев не могут. Если кто-то сможет вспомнить, то в 2020 году уже были введены так называемые санкции в отношении научно-культурных организаций Республики Крым. Все эти странные решения киевского режима – лишь имитация бурной деятельности и попытка отвлечь внимание народа Украины от катастрофы, в которой он оказался", - заявили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости. В министерстве отметили, что музейные учреждения Крыма успешно развиваются, прежде всего, за счет колоссальной поддержки российского государства. С 2014 года количество посещений музеев в республике составило около 28 миллионов. Ежегодно музейные коллекции пополняются на 10 тысяч экспонатов, осуществляется реставрация более тысячи музейных предметов. Сейчас уникальные собрания крымских музеев насчитывают 1,5 миллиона экспонатов. После воссоединения Крыма с Россией в регионе открыты новые музейные учреждения. В 2015 году открыт Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный", в 2018 году - Музей истории и археологии, в 2021 году - мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма". После масштабных ремонтно-реставрационных работ открылись Дворец-замок "Ласточкино гнездо", Черноморский историко-краеведческий музей, Алуштинский историко-краеведческий музей, Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского, Феодосийский музей древностей и другие музейные учреждения. Продолжаются работы в Ханском и Воронцовском дворцах, Симферопольском художественном музее. "В отличие от Киева, находящегося в постоянном бессмысленном маниакальном поиске призрачной "украинской культурной идентичности" в древних цивилизациях, утратившего последние связи с реальностью и пребывающего в вымышленном пространстве, Крым живет реальной культурной жизнью. Здесь не занимаются политическими спектаклями, а развивают музейное дело, ведут научно-исследовательскую и экспозиционную работу, укрепляют историческое наследие для будущих поколений. И никакие санкции этому не помешают", - заявили в минкультуры региона. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994489467.html

https://ria.ru/20250206/krym-1997683636.html

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