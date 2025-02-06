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Адвокаты ожидают поступления дела о теракте в "Крокусе" в суд в конце марта - РИА Новости, 06.02.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:32 06.02.2025 (обновлено: 09:53 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/krokus-1997657906.html
Адвокаты ожидают поступления дела о теракте в "Крокусе" в суд в конце марта
Адвокаты ожидают поступления дела о теракте в "Крокусе" в суд в конце марта - РИА Новости, 06.02.2025
Адвокаты ожидают поступления дела о теракте в "Крокусе" в суд в конце марта
Адвокаты обвиняемых ожидают поступления дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в суд в конце марта — к годовщине трагедии. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:32:00+03:00
2025-02-06T09:53:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Адвокаты обвиняемых ожидают поступления дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в суд в конце марта — к годовщине трагедии."Дело, как ожидается, поступит в суд (для рассмотрения по существу. — Прим. ред.) после 20 марта", — сказал РИА Новости защитник одного из обвиняемых.Эту информацию подтвердил еще один адвокат, отметив, что ожидает поступления дела в суд до 25 марта.Собеседники агентства предположили, что всех обвиняемых уведомят об этом в ближайшее время.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250114/krokus-1993725060.html
https://ria.ru/20250126/sud-1995508821.html
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происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Адвокаты ожидают поступления дела о теракте в "Крокусе" в суд в конце марта

Адвокаты ожидают поступления дела о теракте в "Крокусе" в суд после 20 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Адвокаты обвиняемых ожидают поступления дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в суд в конце марта — к годовщине трагедии.
"Дело, как ожидается, поступит в суд (для рассмотрения по существу. — Прим. ред.) после 20 марта", — сказал РИА Новости защитник одного из обвиняемых.
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Эту информацию подтвердил еще один адвокат, отметив, что ожидает поступления дела в суд до 25 марта.
Собеседники агентства предположили, что всех обвиняемых уведомят об этом в ближайшее время.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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