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Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали - РИА Новости, 06.02.2025
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13:37 06.02.2025 (обновлено: 16:04 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали
Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали - РИА Новости, 06.02.2025
Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали
Застрелила и спрятала тела — так, по версии следствия, расправилась с бывшим мэром Самары и его супругой их внучка Екатерина. Ее уже арестовали и отправили в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:37:00+03:00
2025-02-06T16:04:00+03:00
самара
виктор тархов
александр бастрыкин
самарская губернская дума
юкос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Застрелила и спрятала тела — так, по версии следствия, расправилась с бывшим мэром Самары и его супругой их внучка Екатерина. Ее уже арестовали и отправили в СИЗО, однако мотив убийства неясен. Подозреваемая не желает давать показания. РИА Новости разбирается в том, что произошло.Месяц без связиВ последний день января в один из отделов полиции Самары обратился местный житель и сообщил об исчезновении своего друга — экс-мэра города Виктора Тархова. Заявитель пытался дозвониться до бывшего бизнес-партнера еще в конце декабря, чтобы поздравить с Новым годом. На звонки никто не отвечал. При этом телефон оставался в сети.Опросив знакомых и друзей семьи, оперативники выяснили, что Тархов действительно как минимум месяц ни с кем из них не общался ни лично, ни по мобильнику.Возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек", пропавших объявили в розыск. Следователи принялись проверять потенциальных недоброжелателей Тархова. Из-за его политической и коммерческой деятельности таких могло оказаться немало.Биография у Тархова довольно насыщенная. После окончания химико-технологического факультета Самарского госуниверситета он устроился на местный завод "Синтезспирт", а спустя десять лет стал его директором.Затем занимался бизнесом в сфере нефтедобычи, в том числе работал на высоких постах в скандально известном "ЮКОСе". В нулевых сменив еще несколько руководящих должностей, возглавлял "Самара ВВВ-Авиа". Потом директором авиакомпании назначили его дочь Людмилу.Транспортный коллапсВ политике — еще с 1990-х. В 2000-м участвовал в выборах губернатора области и занял второе место, набрав около 30% голосов. Стал депутатом областной думы, а в 2006-м победил на выборах мэра Самары, получив во втором туре 56%.Зимой 2008-го регион накрыли сильные снегопады. Самара и несколько других городов были буквально парализованы — в пробках застревали автомобили скорой помощи, спасателей и других экстренных служб.Прокурорская проверка пришла к выводу, что коммунальная система была не готова к экстремальным условиям — техника неисправна, уборка и вывоз снега не налажены. Возбудили несколько десятков административных дел, Тархова собирались привлечь к уголовной ответственности.Неудивительно, что в 2010-м он проиграл выборы.Криминальная дочьПо данным местных СМИ, в нулевых единственная дочь Тархова Людмила вышла замуж за местного криминального авторитета по кличке Лорд. В 2022-м ее осудили на семь лет колонии строгого режима.Она вымогала 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы четвертого созыва Александра Милеева. Шантажировала некими компрометирующими материалами. Тот обратился в ФСБ. При передаче денег Людмилу взяли с поличным.Дочь Тархова признала вину частично, заявив, что ничего не вымогала, а лишь пыталась вернуть деньги, которые отец одолжил Милееву несколько лет назад.Ленинский районный суд Самары этому не поверил. В деле фигурировал еще некий подельник, личность которого установить так и не удалось.Неизвестные мотивыОтработав прежние связи пропавшего экс-мэра, оперативники неожиданно для многих задержали его 30-летнюю внучку Екатерину Бельскую. Причем по подозрению в двойном убийстве — дедушки и бабушки. Объяснять что-либо она отказалась. Суд тем не менее отправил ее на ближайшие пару месяцев в СИЗО.Силовики тоже подробностями не делятся. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что в квартире задержанной нашли телефоны и вещи пропавших, а также следы крови и части тел. Останки она якобы выносила в черных пакетах. Официального подтверждения этой информации пока нет. Останки еще не найдены.В этом уголовном деле на данный момент больше вопросов, чем ответов. Сотрудники СК сейчас проверяют различные версии. Расследование находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина. Отметим, что максимальное наказание за двойное убийство — пожизненное лишение свободы. Однако для женщин — не более 20 лет колони общего режима.
https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html
https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html
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самара, виктор тархов, александр бастрыкин, самарская губернская дума, юкос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Самара, Виктор Тархов, Александр Бастрыкин, Самарская Губернская Дума, ЮКОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали

Внучку убитого экс-мэра Самары Тархова отправили в СИЗО

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Застрелила и спрятала тела — так, по версии следствия, расправилась с бывшим мэром Самары и его супругой их внучка Екатерина. Ее уже арестовали и отправили в СИЗО, однако мотив убийства неясен. Подозреваемая не желает давать показания. РИА Новости разбирается в том, что произошло.

Месяц без связи

В последний день января в один из отделов полиции Самары обратился местный житель и сообщил об исчезновении своего друга — экс-мэра города Виктора Тархова. Заявитель пытался дозвониться до бывшего бизнес-партнера еще в конце декабря, чтобы поздравить с Новым годом. На звонки никто не отвечал. При этом телефон оставался в сети.
Опросив знакомых и друзей семьи, оперативники выяснили, что Тархов действительно как минимум месяц ни с кем из них не общался ни лично, ни по мобильнику.
Александр Спесивцев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Еще не конец". Новый поворот в деле "сибирского потрошителя" Спесивцева
20 января, 08:00
Возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек", пропавших объявили в розыск. Следователи принялись проверять потенциальных недоброжелателей Тархова. Из-за его политической и коммерческой деятельности таких могло оказаться немало.
Биография у Тархова довольно насыщенная. После окончания химико-технологического факультета Самарского госуниверситета он устроился на местный завод "Синтезспирт", а спустя десять лет стал его директором.
Затем занимался бизнесом в сфере нефтедобычи, в том числе работал на высоких постах в скандально известном "ЮКОСе". В нулевых сменив еще несколько руководящих должностей, возглавлял "Самара ВВВ-Авиа". Потом директором авиакомпании назначили его дочь Людмилу.

Транспортный коллапс

В политике — еще с 1990-х. В 2000-м участвовал в выборах губернатора области и занял второе место, набрав около 30% голосов. Стал депутатом областной думы, а в 2006-м победил на выборах мэра Самары, получив во втором туре 56%.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Города России. Самара
Зимой 2008-го регион накрыли сильные снегопады. Самара и несколько других городов были буквально парализованы — в пробках застревали автомобили скорой помощи, спасателей и других экстренных служб.
Прокурорская проверка пришла к выводу, что коммунальная система была не готова к экстремальным условиям — техника неисправна, уборка и вывоз снега не налажены. Возбудили несколько десятков административных дел, Тархова собирались привлечь к уголовной ответственности.
Неудивительно, что в 2010-м он проиграл выборы.

Криминальная дочь

По данным местных СМИ, в нулевых единственная дочь Тархова Людмила вышла замуж за местного криминального авторитета по кличке Лорд. В 2022-м ее осудили на семь лет колонии строгого режима.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Пустил следствие по ложному пути". Кто стоит за убийством Игоря Талькова
3 августа 2024, 08:00
Она вымогала 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы четвертого созыва Александра Милеева. Шантажировала некими компрометирующими материалами. Тот обратился в ФСБ. При передаче денег Людмилу взяли с поличным.
Дочь Тархова признала вину частично, заявив, что ничего не вымогала, а лишь пыталась вернуть деньги, которые отец одолжил Милееву несколько лет назад.
Ленинский районный суд Самары этому не поверил. В деле фигурировал еще некий подельник, личность которого установить так и не удалось.

Неизвестные мотивы

Отработав прежние связи пропавшего экс-мэра, оперативники неожиданно для многих задержали его 30-летнюю внучку Екатерину Бельскую. Причем по подозрению в двойном убийстве — дедушки и бабушки. Объяснять что-либо она отказалась. Суд тем не менее отправил ее на ближайшие пару месяцев в СИЗО.
© Фото : соцсетиЕкатерина Бельская
Екатерина Бельская - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : соцсети
Екатерина Бельская
Силовики тоже подробностями не делятся. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что в квартире задержанной нашли телефоны и вещи пропавших, а также следы крови и части тел. Останки она якобы выносила в черных пакетах. Официального подтверждения этой информации пока нет. Останки еще не найдены.
В этом уголовном деле на данный момент больше вопросов, чем ответов. Сотрудники СК сейчас проверяют различные версии. Расследование находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина. Отметим, что максимальное наказание за двойное убийство — пожизненное лишение свободы. Однако для женщин — не более 20 лет колони общего режима.
 
СамараВиктор ТарховАлександр БастрыкинСамарская Губернская ДумаЮКОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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