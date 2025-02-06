https://ria.ru/20250206/krest-1997769435.html
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах - РИА Новости, 06.02.2025
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах
В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:06:00+03:00
2025-02-06T16:06:00+03:00
2025-02-06T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма. "В сети распространяется комментарий "священника храма святителя Николая в Ясеневе иерея Андрея Кузнецова" о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. <...> Официально заявляем, что храма святителя Николая в Ясеневе не существует, а в клире Московской (городской) епархии нет священника с именем Андрей Кузнецов", - сообщается в Telegram-канале Московской епархии. Ранее в екатеринбургском издании "Новосвят" появилась новость о якобы состоявшейся беседе "священника" с прихожанами, в ходе которой он заявил, что ношение креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. По его словам, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета, а металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина.
https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ясенево, русская православная церковь, религия, москва
Религия, Ясенево, Русская православная церковь, Религия, Москва
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах
РПЦ: комментарий в Сети о крестах дал фальшивый иерей из несуществующего храма