https://ria.ru/20250206/krest-1997769435.html

В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах

В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах - РИА Новости, 06.02.2025

В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах

В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:06:00+03:00

2025-02-06T16:06:00+03:00

2025-02-06T16:06:00+03:00

религия

ясенево

русская православная церковь

религия

москва

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма. "В сети распространяется комментарий "священника храма святителя Николая в Ясеневе иерея Андрея Кузнецова" о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. <...> Официально заявляем, что храма святителя Николая в Ясеневе не существует, а в клире Московской (городской) епархии нет священника с именем Андрей Кузнецов", - сообщается в Telegram-канале Московской епархии. Ранее в екатеринбургском издании "Новосвят" появилась новость о якобы состоявшейся беседе "священника" с прихожанами, в ходе которой он заявил, что ношение креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. По его словам, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета, а металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина.

https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ясенево, русская православная церковь, религия, москва