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В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах - РИА Новости, 06.02.2025
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Религия
 
16:06 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/krest-1997769435.html
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах - РИА Новости, 06.02.2025
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах
В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:06:00+03:00
2025-02-06T16:06:00+03:00
религия
ясенево
русская православная церковь
религия
москва
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма. "В сети распространяется комментарий "священника храма святителя Николая в Ясеневе иерея Андрея Кузнецова" о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. &lt;...&gt; Официально заявляем, что храма святителя Николая в Ясеневе не существует, а в клире Московской (городской) епархии нет священника с именем Андрей Кузнецов", - сообщается в Telegram-канале Московской епархии. Ранее в екатеринбургском издании "Новосвят" появилась новость о якобы состоявшейся беседе "священника" с прихожанами, в ходе которой он заявил, что ношение креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. По его словам, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета, а металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина.
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ясенево, русская православная церковь, религия, москва
Религия, Ясенево, Русская православная церковь, Религия, Москва
В РПЦ отреагировали на комментарий в Сети о нательных крестах

РПЦ: комментарий в Сети о крестах дал фальшивый иерей из несуществующего храма

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРабота шахты "Заря" в Донецкой области
Работа шахты Заря в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Русской православной церкви заявили, что распространяющийся в сети комментарий о нательных крестах, дал фальшивый "священник" из несуществующего храма.
"В сети распространяется комментарий "священника храма святителя Николая в Ясеневе иерея Андрея Кузнецова" о том, что практика ношения нательного креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. <...> Официально заявляем, что храма святителя Николая в Ясеневе не существует, а в клире Московской (городской) епархии нет священника с именем Андрей Кузнецов", - сообщается в Telegram-канале Московской епархии.
Ранее в екатеринбургском издании "Новосвят" появилась новость о якобы состоявшейся беседе "священника" с прихожанами, в ходе которой он заявил, что ношение креста на металлической цепочке противоречит каноническим установлениям Церкви. По его словам, традиционно крест должен носиться на специальной тканевой ленте красного или черного цвета, а металлическая цепь ассоциируется с языческими символами и украшениями, что недопустимо для христианина.
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