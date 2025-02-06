https://ria.ru/20250206/kreml-1997713021.html

Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России

Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России - РИА Новости, 06.02.2025

Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:01:00+03:00

2025-02-06T13:01:00+03:00

2025-02-06T13:49:00+03:00

россия

совет европы

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно занимают однобокую позицию и не готовы смотреть на реальность."Мы считаем, что все эти международные структуры и все эти, так называемые, эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, международные эксперты молчали, начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и сменой власти в своей стране."Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание. Поэтому мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся", - подчеркнул Песков.Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Европе якобы готовят специальный "трибунал" по неким "преступлениям России" на Украине.

https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет европы, дмитрий песков, в мире