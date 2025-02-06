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Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России
Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России - РИА Новости, 06.02.2025
Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:01:00+03:00
2025-02-06T13:01:00+03:00
2025-02-06T13:49:00+03:00
россия
совет европы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно занимают однобокую позицию и не готовы смотреть на реальность."Мы считаем, что все эти международные структуры и все эти, так называемые, эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, международные эксперты молчали, начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и сменой власти в своей стране."Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание. Поэтому мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся", - подчеркнул Песков.Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Европе якобы готовят специальный "трибунал" по неким "преступлениям России" на Украине.
https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html
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россия, совет европы, дмитрий песков, в мире
Россия, Совет Европы, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на угрозы Совета Европы по созданию "трибунала" для России
Песков обвинил СЕ в неконструктивной позиции после заявлений о "трибунале"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Совета Европы по созданию "трибунала" для РФ, заявил, что такие эксперты сознательно занимают однобокую позицию и не готовы смотреть на реальность.
"Мы считаем, что все эти международные структуры и все эти, так называемые, эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность", - сказал Песков
журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, международные эксперты молчали, начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и сменой власти в своей стране.
"Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание. Поэтому мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся", - подчеркнул Песков.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Европе якобы готовят специальный "трибунал" по неким "преступлениям России" на Украине.