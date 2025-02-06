https://ria.ru/20250206/kreml-1997710612.html

В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса"

В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025

В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса"

У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, ротация в "Роскосмосе" произошла в целях развития корпорации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-06T12:52:00+03:00

2025-02-06T12:52:00+03:00

2025-02-07T00:56:00+03:00

политика

россия

юрий борисов (роскосмос)

дмитрий песков

дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, ротация в "Роскосмосе" произошла в целях развития корпорации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, сегодня президент подписал указ. <…> Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", — сказал он. Пресс-секретарь добавил, что встречи с Бакановым и Борисовым в графике главы государства пока нет, но он регулярно получает доклады о работе "Роскосмоса". Сегодня утром стало известно, что Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса". Вместо Юрия Борисова, возглавлявшего госкорпорацию с июля 2022 года, генеральным директором стал Дмитрий Баканов. До этого он был заместителем министра транспорта и курировал цифровизацию.

https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html

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