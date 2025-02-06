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В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025
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12:52 06.02.2025 (обновлено: 00:56 07.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kreml-1997710612.html
В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса"
В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса"
У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, ротация в "Роскосмосе" произошла в целях развития корпорации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-06T12:52:00+03:00
2025-02-07T00:56:00+03:00
политика
россия
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий песков
дмитрий баканов
роскосмос
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, ротация в "Роскосмосе" произошла в целях развития корпорации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, сегодня президент подписал указ. &lt;…&gt; Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", — сказал он. Пресс-секретарь добавил, что встречи с Бакановым и Борисовым в графике главы государства пока нет, но он регулярно получает доклады о работе "Роскосмоса". Сегодня утром стало известно, что Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса". Вместо Юрия Борисова, возглавлявшего госкорпорацию с июля 2022 года, генеральным директором стал Дмитрий Баканов. До этого он был заместителем министра транспорта и курировал цифровизацию.
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политика, россия, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков, дмитрий баканов, роскосмос
Политика, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Песков, Дмитрий Баканов, Роскосмос
В Кремле прокомментировали назначение Баканова главой "Роскосмоса"

Песков связал отставку главы Роскосмоса Борисова с ротацией и развитием компании

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, ротация в "Роскосмосе" произошла в целях развития корпорации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, сегодня президент подписал указ. <…> Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", — сказал он.
Пресс-секретарь добавил, что встречи с Бакановым и Борисовым в графике главы государства пока нет, но он регулярно получает доклады о работе "Роскосмоса".
Сегодня утром стало известно, что Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса". Вместо Юрия Борисова, возглавлявшего госкорпорацию с июля 2022 года, генеральным директором стал Дмитрий Баканов. До этого он был заместителем министра транспорта и курировал цифровизацию.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Дмитрия Баканова
Вчера, 10:21
 
ПолитикаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Дмитрий ПесковДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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