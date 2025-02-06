https://ria.ru/20250206/kravtsov-1997838831.html

Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ

Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ - РИА Новости, 06.02.2025

Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ

Высокобалльники и победили олимпиад не всегда выбирают для поступления российские вузы, их выпуск необходимо проанализировать, заявил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T20:53:00+03:00

2025-02-06T20:53:00+03:00

2025-02-06T20:54:00+03:00

россия

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Высокобалльники и победили олимпиад не всегда выбирают для поступления российские вузы, их выпуск необходимо проанализировать, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы видим, что высокобалльники и победители международных олимпиад, всероссийских олимпиад не всегда поступают в наши вузы, поэтому просьба-поручение проанализировать выпуск ребят-высокобалльников, наших талантливых ребят, поступают ли они в вузы и как трудоустраиваются", - сказал министр на заседании совета по науке и образованию. Также он попросил организовать работу по сопровождению, анализу и закреплению выпускников на предприятиях страны.

https://ria.ru/20250206/putin-1997826746.html

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россия, сергей кравцов, образование - общество