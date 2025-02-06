https://ria.ru/20250206/kravtsov-1997838831.html
Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ
Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ - РИА Новости, 06.02.2025
Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ
Высокобалльники и победили олимпиад не всегда выбирают для поступления российские вузы, их выпуск необходимо проанализировать, заявил глава Минпросвещения РФ... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T20:53:00+03:00
2025-02-06T20:53:00+03:00
2025-02-06T20:54:00+03:00
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Высокобалльники и победили олимпиад не всегда выбирают для поступления российские вузы, их выпуск необходимо проанализировать, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы видим, что высокобалльники и победители международных олимпиад, всероссийских олимпиад не всегда поступают в наши вузы, поэтому просьба-поручение проанализировать выпуск ребят-высокобалльников, наших талантливых ребят, поступают ли они в вузы и как трудоустраиваются", - сказал министр на заседании совета по науке и образованию. Также он попросил организовать работу по сопровождению, анализу и закреплению выпускников на предприятиях страны.
https://ria.ru/20250206/putin-1997826746.html
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россия, сергей кравцов, образование - общество
Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество
Кравцов призвал анализировать выпуск высокобалльников из школ
Кравцов призвал проанализировать, почему высокобалльники не поступают в вузы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Высокобалльники и победили олимпиад не всегда выбирают для поступления российские вузы, их выпуск необходимо проанализировать, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы видим, что высокобалльники и победители международных олимпиад, всероссийских олимпиад не всегда поступают в наши вузы, поэтому просьба-поручение проанализировать выпуск ребят-высокобалльников, наших талантливых ребят, поступают ли они в вузы и как трудоустраиваются", - сказал министр на заседании совета по науке и образованию.
Также он попросил организовать работу по сопровождению, анализу и закреплению выпускников на предприятиях страны.