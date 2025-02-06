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В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра - РИА Новости, 06.02.2025
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05:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kraj-1997639662.html
В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра
В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра - РИА Новости, 06.02.2025
В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра
Шестой "конфликтный" краснокнижный амурский тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, это молодая самка, сообщает управление охотничьего хозяйства региона в РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:05:00+03:00
2025-02-06T05:05:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Шестой "конфликтный" краснокнижный амурский тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, это молодая самка, сообщает управление охотничьего хозяйства региона в своем Telegram-канале. "В среду, 5 февраля, в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо охотоведами отловлена "конфликтная" тигрица. Молодая самка", - сообщает управление. По данным ведомства, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи. Это уже шестой отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Первую тигрицу поймали в поселке Корфовский Хабаровского района в ночь на 13 января. У дикой кошки повреждений и травм не обнаружено. Второго самца с травмой правой передней лапы, в результате которой у него неправильно срослась кость, и отсутствием нижних клыков отловили 15 января возле села Князе-Волконское Хабаровского района. Третьей отловили взрослую тигрицу рядом с селом Некрасовка в Хабаровском районе 21 января. Хищница без повреждений. Четвертый тигр - взрослый, крупный самец - был отловлен ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо. Внешне он выглядит абсолютно здоровым. В окрестностях села Садовое Вяземского района 1 февраля охотоведами была отловлена пятая "конфликтная" амурская тигрица. В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html
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хабаровский край, хабаровский район, россия, международный союз охраны природы, общество
Хабаровский край, Хабаровский район, Россия, Международный союз охраны природы, Общество
В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра

В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного тигра в 2025 году

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Шестой "конфликтный" краснокнижный амурский тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, это молодая самка, сообщает управление охотничьего хозяйства региона в своем Telegram-канале.
"В среду, 5 февраля, в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо охотоведами отловлена "конфликтная" тигрица. Молодая самка", - сообщает управление.
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По данным ведомства, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи.
Это уже шестой отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Первую тигрицу поймали в поселке Корфовский Хабаровского района в ночь на 13 января. У дикой кошки повреждений и травм не обнаружено. Второго самца с травмой правой передней лапы, в результате которой у него неправильно срослась кость, и отсутствием нижних клыков отловили 15 января возле села Князе-Волконское Хабаровского района. Третьей отловили взрослую тигрицу рядом с селом Некрасовка в Хабаровском районе 21 января. Хищница без повреждений. Четвертый тигр - взрослый, крупный самец - был отловлен ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо. Внешне он выглядит абсолютно здоровым. В окрестностях села Садовое Вяземского района 1 февраля охотоведами была отловлена пятая "конфликтная" амурская тигрица.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
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