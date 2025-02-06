В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра
В Хабаровском крае отловили шестого конфликтного тигра в 2025 году
Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Шестой "конфликтный" краснокнижный амурский тигр отловлен в Хабаровском крае в этом году, это молодая самка, сообщает управление охотничьего хозяйства региона в своем Telegram-канале.
"В среду, 5 февраля, в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо охотоведами отловлена "конфликтная" тигрица. Молодая самка", - сообщает управление.
По данным ведомства, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи.
Это уже шестой отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Первую тигрицу поймали в поселке Корфовский Хабаровского района в ночь на 13 января. У дикой кошки повреждений и травм не обнаружено. Второго самца с травмой правой передней лапы, в результате которой у него неправильно срослась кость, и отсутствием нижних клыков отловили 15 января возле села Князе-Волконское Хабаровского района. Третьей отловили взрослую тигрицу рядом с селом Некрасовка в Хабаровском районе 21 января. Хищница без повреждений. Четвертый тигр - взрослый, крупный самец - был отловлен ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо. Внешне он выглядит абсолютно здоровым. В окрестностях села Садовое Вяземского района 1 февраля охотоведами была отловлена пятая "конфликтная" амурская тигрица.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.