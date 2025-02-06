https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html

Запуск ракеты "Союз-2.1в" стал последним в истории

Запуск ракеты "Союз-2.1в" стал последним в истории - РИА Новости, 06.02.2025

Запуск ракеты "Союз-2.1в" стал последним в истории

Ракета "Союз-2.1в", запущенная накануне с космодрома Плесецк, стала последним носителем этого типа в истории, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:15:00+03:00

2025-02-06T05:15:00+03:00

2025-02-06T05:28:00+03:00

космос - риа наука

плесецк

россия

архангельская область

воздушно-космические силы россии

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в", запущенная накануне с космодрома Плесецк, стала последним носителем этого типа в истории, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее Минобороны сообщило, что 5 февраля расчеты ВКС России отправили в космос ракету легкого класса "Союз-2.1в" со спутниками в интересах ведомства."Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется", — сказал собеседник агентства.Ракета "Союз-2.1в" создана на базе "Союза-2.1б" среднего класса. У нее отсутствуют четыре боковых блока, а на центральном вместо РД-108А используется двигатель НК-33. Изначально НК-33 создали еще в 1960-х годах для сверхтяжелого носителя Н-1. Ракета после четырех неудачных тестовых пусков не пошла в серию и на складах остался незначительный запас НК-33. Уже в XXI решили использовать его для "Союзов-2.1в".Первый пуск легкой ракеты состоялся 28 декабря 2013 года. Всего в космос отправили 13 таких ракет. Все пуски прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области.Сейчас в России производится аналогичная по грузоподъемности с "Союзом-2.1в" ракета "Ангара-1.2". Также, как ожидается, Центр Хруничева разработает конверсионную "Рокот-М" (предыдущую версию создали из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ)). Кроме того, на космодроме Восточный появится комплекс конверсионных ракет легкого класса "Старт-1М", которые будут сконструированы на базе МБР "Тополь".

https://ria.ru/20241031/sputnik-1981125480.html

https://ria.ru/20250128/kosmos-1995855663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии, гкнпц имени м. в. хруничева