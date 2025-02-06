Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией
МИД Южной Кореи: страна продолжает общение с США, а также с Китаем и Россией
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Правительство Южной Кореи, ведя сотрудничество с США, продолжает необходимое общение и с такими основными государствами, как Китай и Россия, заявили РИА Новости в МИД Республики Корея.
"Мы продолжаем общение с основными странами, включая Китай и РФ", - пояснили в МИД на вопрос РИА Новости, планирует ли ведомство какие-то контакты с дипломатами из данных стран на фоне активизации общения с США после старта администрации президента Дональда Трампа.
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Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль планирует посетить США для переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио. В МИД Южной Кореи РИА Новости заявили, что сообщат конкретные детали позже, пока ведется проработка встречи.
Ранее Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими "крупными державами" в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело".
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