https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html

Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией

Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией - РИА Новости, 06.02.2025

Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией

Правительство Южной Кореи, ведя сотрудничество с США, продолжает необходимое общение и с такими основными государствами, как Китай и Россия, заявили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:39:00+03:00

2025-02-06T07:39:00+03:00

2025-02-06T07:39:00+03:00

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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Правительство Южной Кореи, ведя сотрудничество с США, продолжает необходимое общение и с такими основными государствами, как Китай и Россия, заявили РИА Новости в МИД Республики Корея. "Мы продолжаем общение с основными странами, включая Китай и РФ", - пояснили в МИД на вопрос РИА Новости, планирует ли ведомство какие-то контакты с дипломатами из данных стран на фоне активизации общения с США после старта администрации президента Дональда Трампа. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль планирует посетить США для переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио. В МИД Южной Кореи РИА Новости заявили, что сообщат конкретные детали позже, пока ведется проработка встречи. Ранее Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими "крупными державами" в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело".

https://ria.ru/20241219/koreja-1990034077.html

https://ria.ru/20241214/koreya-1989200877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная корея, китай, марко рубио, дональд трамп