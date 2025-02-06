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Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией - РИА Новости, 06.02.2025
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07:39 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html
Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией
Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией - РИА Новости, 06.02.2025
Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией
Правительство Южной Кореи, ведя сотрудничество с США, продолжает необходимое общение и с такими основными государствами, как Китай и Россия, заявили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:39:00+03:00
2025-02-06T07:39:00+03:00
в мире
сша
южная корея
китай
марко рубио
дональд трамп
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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Правительство Южной Кореи, ведя сотрудничество с США, продолжает необходимое общение и с такими основными государствами, как Китай и Россия, заявили РИА Новости в МИД Республики Корея. "Мы продолжаем общение с основными странами, включая Китай и РФ", - пояснили в МИД на вопрос РИА Новости, планирует ли ведомство какие-то контакты с дипломатами из данных стран на фоне активизации общения с США после старта администрации президента Дональда Трампа. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль планирует посетить США для переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио. В МИД Южной Кореи РИА Новости заявили, что сообщат конкретные детали позже, пока ведется проработка встречи. Ранее Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими "крупными державами" в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело".
https://ria.ru/20241219/koreja-1990034077.html
https://ria.ru/20241214/koreya-1989200877.html
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96
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в мире, сша, южная корея, китай, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Китай, Марко Рубио, Дональд Трамп
Южная Корея продолжает общение с Китаем и Россией

МИД Южной Кореи: страна продолжает общение с США, а также с Китаем и Россией

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Правительство Южной Кореи, ведя сотрудничество с США, продолжает необходимое общение и с такими основными государствами, как Китай и Россия, заявили РИА Новости в МИД Республики Корея.
"Мы продолжаем общение с основными странами, включая Китай и РФ", - пояснили в МИД на вопрос РИА Новости, планирует ли ведомство какие-то контакты с дипломатами из данных стран на фоне активизации общения с США после старта администрации президента Дональда Трампа.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Южная Корея и Япония договорились продолжать сотрудничество
19 декабря 2024, 05:39
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль планирует посетить США для переговоров с главой госдепартамента США Марко Рубио. В МИД Южной Кореи РИА Новости заявили, что сообщат конкретные детали позже, пока ведется проработка встречи.
Ранее Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими "крупными державами" в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Южная Корея заверила США, Японию и Китай в неизменности внешней политики
14 декабря 2024, 14:04
 
В миреСШАЮжная КореяКитайМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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