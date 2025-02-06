https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html

Китай обвинил США в напряженности в мировой торговле

Китай обвинил США в напряженности в мировой торговле - РИА Новости, 06.02.2025

Китай обвинил США в напряженности в мировой торговле

Одностороннее введение США пошлин усугубляет напряженность в мировой торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:04:00+03:00

2025-02-06T12:04:00+03:00

2025-02-06T12:04:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

китай

канада

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Одностороннее введение США пошлин усугубляет напряженность в мировой торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. По словам Хэ Юнцянь, одностороннее введение США дополнительных пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), является “типичным проявлением унилатерализма и торгового протекционизма”. “Это наносит серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, нарушает стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, усугубляет напряженность в мировой торговле”, - подчеркнула Хэ Юнцянь. Она добавила, что Китай готов “вместе с соответствующими странами отстаивать принципы свободной торговли и многосторонности, совместно противодействовать вызовам унилатерализма и торгового протекционизма, защищать последовательное и стабильное развитие международной торговли”. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. В ответ комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html

сша

китай

канада

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экономика, цены на нефть, сша, китай, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире