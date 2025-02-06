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В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров - РИА Новости, 06.02.2025
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11:53 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kitaj-1997689511.html
В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров
В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров - РИА Новости, 06.02.2025
В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров
Китай не будет инициировать торговые споры, но будет защищать свои законные интересы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:53:00+03:00
2025-02-06T11:53:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
канада
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Китай не будет инициировать торговые споры, но будет защищать свои законные интересы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Китай не будет по своей инициативе провоцировать торговые споры, готов решать вопросы посредством диалога и консультаций. Однако Китай обязательно примет необходимые меры в отношении одностороннего давления, чтобы решительно защитить свои законные интересы", - сказала Хэ Юнцянь, комментируя вопрос о взаимодействии США и КНР в контексте введенных мер в отношении друг друга. Президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, указ отменил правило de minimis, которое позволяло ввозить в Штаты товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. В ответ на это решение комитет тарификации и классификации при Государственном совете Китая во вторник сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, в минкоммерции КНР заявили, что Пекин подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html
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экономика, цены на нефть, китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров

Хэ Юнцянь: Китай будет защищать собственные законные интересы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Китай не будет инициировать торговые споры, но будет защищать свои законные интересы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.
"Китай не будет по своей инициативе провоцировать торговые споры, готов решать вопросы посредством диалога и консультаций. Однако Китай обязательно примет необходимые меры в отношении одностороннего давления, чтобы решительно защитить свои законные интересы", - сказала Хэ Юнцянь, комментируя вопрос о взаимодействии США и КНР в контексте введенных мер в отношении друг друга.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, указ отменил правило de minimis, которое позволяло ввозить в Штаты товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
В ответ на это решение комитет тарификации и классификации при Государственном совете Китая во вторник сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, в минкоммерции КНР заявили, что Пекин подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров
2 февраля, 06:41
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайСШАКанадаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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