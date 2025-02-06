https://ria.ru/20250206/kitaj-1997689511.html

В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров

В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров - РИА Новости, 06.02.2025

В Минкоммерции Китая заявили о нежелании инициировать торговых споров

Китай не будет инициировать торговые споры, но будет защищать свои законные интересы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:53:00+03:00

2025-02-06T11:53:00+03:00

2025-02-06T11:53:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

канада

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Китай не будет инициировать торговые споры, но будет защищать свои законные интересы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Китай не будет по своей инициативе провоцировать торговые споры, готов решать вопросы посредством диалога и консультаций. Однако Китай обязательно примет необходимые меры в отношении одностороннего давления, чтобы решительно защитить свои законные интересы", - сказала Хэ Юнцянь, комментируя вопрос о взаимодействии США и КНР в контексте введенных мер в отношении друг друга. Президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, указ отменил правило de minimis, которое позволяло ввозить в Штаты товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. В ответ на это решение комитет тарификации и классификации при Государственном совете Китая во вторник сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, в минкоммерции КНР заявили, что Пекин подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html

китай

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире