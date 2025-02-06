https://ria.ru/20250206/kiev-1997632634.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:38:00+03:00
2025-02-06T02:38:00+03:00
2025-02-06T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве звучит с 2.23 четверга.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы