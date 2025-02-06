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Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии - РИА Новости, 06.02.2025
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02:06 06.02.2025 (обновлено: 02:07 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kiev-1997631331.html
Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии
Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии - РИА Новости, 06.02.2025
Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии
Нынешнее руководства в Киеве не вправе вести переговоры с Россией, так как не представляет интересы украинского народа, заявила в интервью РИА Новости возможный РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:06:00+03:00
2025-02-06T02:07:00+03:00
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Нынешнее руководства в Киеве не вправе вести переговоры с Россией, так как не представляет интересы украинского народа, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ. Политик известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. "Необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы (Владимир) Зеленский не мог быть заменен", - сказала Шошоакэ. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania. В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
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в мире, румыния, украина, киев, кэлин джеорджеску, нато, европарламент, евросоюз
В мире, Румыния, Украина, Киев, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии

Кандидат в президенты Румынии Шошоакэ: Киев не представляет интересы украинцев

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Нынешнее руководства в Киеве не вправе вести переговоры с Россией, так как не представляет интересы украинского народа, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
Политик известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Режим Зеленского угнетает румын на Украине, заявила депутат Европарламента
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"Необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы (Владимир) Зеленский не мог быть заменен", - сказала Шошоакэ.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.
В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Еще один сосед Украины вспомнил о вечной России
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