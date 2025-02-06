Киев не вправе вести переговоры с Москвой, заявили в Румынии
Кандидат в президенты Румынии Шошоакэ: Киев не представляет интересы украинцев
Флаг Украины. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Нынешнее руководства в Киеве не вправе вести переговоры с Россией, так как не представляет интересы украинского народа, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
Политик известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
"Необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы (Владимир) Зеленский не мог быть заменен", - сказала Шошоакэ.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania.
В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
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