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В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО - РИА Новости, 06.02.2025
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Наука
 
19:57 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/kenguru-1997832378.html
В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО
В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО - РИА Новости, 06.02.2025
В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО
Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:57:00+03:00
2025-02-06T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов сумчатых, сообщает в четверг австралийский телеканал ABC. "Ученые из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания", - сообщает телеканал. По данным телеканала, исследователи использовали метод интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов. По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Это открытие дает важное понимание особенностей репродуктивной системы кенгуру. Гамбини подчеркнул, что конечная цель заключается в сохранении находящихся под угрозой исчезновения видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные волосатоносые вомбаты и опоссумы Ледбитера.
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австралия, в мире
Наука, Австралия, В мире
В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

ABC: ученые вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

© Pixabay / sandidКенгуру
Кенгуру - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Pixabay / sandid
Кенгуру. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов сумчатых, сообщает в четверг австралийский телеканал ABC.
"Ученые из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, исследователи использовали метод интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов.
По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Это открытие дает важное понимание особенностей репродуктивной системы кенгуру.
Гамбини подчеркнул, что конечная цель заключается в сохранении находящихся под угрозой исчезновения видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные волосатоносые вомбаты и опоссумы Ледбитера.
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