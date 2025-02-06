https://ria.ru/20250206/kenguru-1997832378.html

В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО - РИА Новости, 06.02.2025

В Австралии вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:57:00+03:00

2025-02-06T19:57:00+03:00

2025-02-06T19:57:00+03:00

наука

австралия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152453/14/1524531433_0:66:1921:1146_1920x0_80_0_0_231033114cc6eb36a0409ea23b0a77cf.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО, что открывает новые возможности для сохранения исчезающих видов сумчатых, сообщает в четверг австралийский телеканал ABC. "Ученые из Квинслендского университета успешно произвели первый эмбрион кенгуру с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что, по их словам, является большим шагом на пути к спасению других видов сумчатых от вымирания", - сообщает телеканал. По данным телеканала, исследователи использовали метод интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов. По словам ведущего исследователя Андреса Гамбини, ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Это открытие дает важное понимание особенностей репродуктивной системы кенгуру. Гамбини подчеркнул, что конечная цель заключается в сохранении находящихся под угрозой исчезновения видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные волосатоносые вомбаты и опоссумы Ледбитера.

https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, в мире